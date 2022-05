Faro sulle bike lane del III municipio, scatta la verifica e la messa in sicurezza

Le bike lane non sono sicure. Il consiglio del municipio Roma III ha approvato l’atto presentato dal Partito democratico inerente la verifica e la messa in sicurezza delle ciclabili a raso strada del territorio. Il quadro infatti tracciato dalla commissione mobilità evidenzia diverse problematiche. Oltre alle criticità, spesso lamentate dagli stessi cittadini, in merito alla riduzione delle carreggiate e dei relativi parcheggi, è stata evidenziata una diffusa mancanza di sicurezza per ciclisti, pedoni e soggetti con disabilità. Questa almeno la conclusione presente nell’atto presentato dal Pd e del quale si parlerà, tra le altre cosa, anche in un appuntamento pubblico il 4 maggio.

Bike lane, cosa sono

A differenza delle piste ciclabili, le bike lane sono corsie ciclabili “ad uso promiscuo” quindi utilizzabili anche da altri mezzi. Rispetto alle piste ciclabili, realizzare una bike lane è meno dispendioso a livello economico. La bike lane è infatti semplicemente delimitata da una segnaletica a terra, una soluzione che implica dei problemi per la sicurezza di chi ne usufruisce. Dai sopralluoghi effettuati sul territorio, diversi tratti di bike lane erano interrotti anche da cassonetti della spazzatura, pali dei filobus, automobili ed alberi.

150 chilometri di bike lane

Federica Rampini, capogruppo del Pd, spiega in una nota come ci sia resi contro che “seppur guidata da buone intenzioni, la realizzazione durante il periodo di lockdown e nei due anni di pandemia, di 150 km di bike lane a Roma è stata, in alcuni casi, fatta senza tenere conto della reale ricaduta nei territori, non sempre efficace o, ancora più preoccupante, in modo poco sicuro”. Per questo, con l’atto approvato, “è stata richiesta una verifica sui percorsi di bike lane realizzati e la loro messa in sicurezza”. Questo servirà anche per studiare l’impatto delle bike lane e delle ciclabili sulla mobilità sostenibile, in relazione all’utilizzo dei mezzi pubblici. “A seguito delle modifiche introdotte nel 2020 al codice della strada – spiega l’assessore alla mobilità del III Municipio Matteo Pietrosante - è stato possibile realizzare le bike lane. I 5 stelle, nella passata legislatura, annunciarono chilometri di piste ciclabili e tutte quante furono realizzate in forma di bike lane, una scelta presa per abbattere i costi”.

Bike lane Via Monte Cervialto, chiesta la messa in sicurezza

All’interno del piano strategico urbano era prevista da anni la pista di via Monte Cervialto, poi classificata come Pon metro 13 ( dalla stazione metro Jonio fino a via Amalia Bettini) e Pon metro 14 (dalla stazione Jonio a via Valsolda). “Abbiamo chiesto al Dipartimento della Mobilità e a Roma Servizi per la mobilità di rivedere insieme gli elaborati del progetto della ciclabile Bettini/Scarpanto – spiega ancora Pietrosante – al fine di valutarne sia la corretta realizzazione sia la sua messa in sicurezza attraverso cordoli protettivi e isole spartitraffico. Abbiamo inoltre richiesto un ulteriore valutazione sul tratto che interessa Via Scarpanto dal momento che la soppressione dei parcheggi andrebbe ad inficiare proprio coloro che lasciano la macchina nelle vicinanza della stazione Jonio per fruire del servizio di trasporto collettivo”. Per quanto concerne, invece, il tratto Jonio – Valsolda, il Municipio ha richiesto un confronto con la nuova amministrazione al fine di valutare insieme il modo migliore di realizzarlo.

Bike lane Prati Fiscali – viale Jonio- via Ogo Ojetti

Il consolidamento della bike lane Prati Fiscali si trova, invece, già a buon punto. Ciò in ragione del fatto che i fondi a ciò necessari furono stanziati all’interno della cornice del bilancio partecipativo. Infatti uno dei primi progetti che la cittadinanza ha votato riguardava la realizzazione di questa ciclabile. Questa verrà messa in sicurezza con cordoli di protezione, e moli per gli autobus. Probabilmente il medesimo intervento verrà realizzato anche su viale Jonio con altri fondi, al fine di garantire la sicurezza dei fruitori dell’attuale bike lane.

Ciclovia delle Valli

La ciclovia delle Valli è una pista ciclabile che collegherà il Parco Nomentano Lorenzo Orsetti al Poligrafico dello Stato presente su via Salaria. Il tracciato riguarderà via Conca D’Oro e proseguirà poi su via Val D’Ala. Tale percorso, riconnettendosi con la ciclabile di Prati Fiscali, metterà in collegamento le due stazioni della metropolitana B1 Jonio e Conca d'Oro. Nel mezzo anche le stazioni Nomentana e Val d’Ala. I lavori sarebbero dovuti iniziare tra marzo ed aprile.





Su questa pista ciclabile verranno create nuove soste regolari, in particolare prima dell’intersezione tra via Conca d’Oro e Ponte delle Valli (venendo da Corso Sempione). Lungo tutto il tratto tra corso Sempione e piazza Conca d’Oro verrà realizzata una balaustra ed una bonifica degli argini del fiume. Verrà inoltre riqualificato tutto il marciapiede adiacente alla ciclabile e verrà sostituita tutta la recinzione di Parco Delle Valli adiacente alla pista. La pista continuerà verso sud, entrando nel parco Sicinio Belluto, passerà per la Nomentana vecchia fino a Parco Nomentano Lorenzo Orsetti. Dall’altra parte continuerà su Conca d’Oro, passerò su via Val d’Ala e si ricongiungerà con il tratto di Prati Fiscali e col Poligrafico dello Stato.

Nuova vita per il fiume Aniene

In programma c’è anche la riqualificazione di tutta la ciclabile interna alla Riserva Naturale dell’Aniene, che costeggia il fiume. “Questo nostro progetto – sottolinea l’assessore Pietrosante - va a garantire il più possibile tutte le esigenze della cittadinanza. Si dà risalto alla fruizione da parte dei pedoni, alla ciclabilità, alla rigenerazione urbana e alla richiesta di sosta regolare per le auto. Proprio per questo, a fronte di una diminuzione di parcheggi su un lato della strada, stiamo procedendo alla riqualificazione del capiente parcheggio presente tra Ponte delle Valli e Conca d’Oro. Uno degli aspetti più belli del progetto è che, attraverso la bonifica degli argini e la realizzazione di una balaustra che li costeggerà, sarà riacquisita nella coscienza dei cittadini la presenza del fiume Aniene, che tornerà ad essere elemento caratterizzante del quartiere”.



Questi interventi rientrano nel quadro annunciato dalla giunta Gualtieri che ha promesso per Roma la realizzazione di 54 chilometri di nuove piste ciclabili grazie ai fondi del Pnrr destinati al “rafforzamento della mobilità ciclistica”. La spesa, complessivamente, supera di poco i 13,6 milioni di euro.