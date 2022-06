Biblioteca Ennio Flaiano, dietrofront del Campidoglio: la mediateca resta aperta

La mediateca della biblioteca Ennio Flaiano non chiuderà. Le postazioni internet attualmente presenti non verranno quindi rimosse per lasciare spazio ad un nuovo sportello per il rilascio delle carte d’identità elettroniche, come invece era stato prospettato. Dopo la contrarierà espressa in maniera praticamente univoca dal mondo dei sindacati e della politica, arriva il dietrofront da parte del Campidoglio. Non solo. La mediateca, da semplice strumento per permettere a tutti l’accesso al web, potrebbe diventare spazio di coworking.

Lo stop all’apertura dello sportello per il rilascio delle CIE ha avuto il benestare anche della direttrice delle Biblioteche di Roma, Mariarosa Senofonte. In una serie di interlocuzioni avute con il III municipio e gli assessorati capitolini, la Senofonte si è detta favorevole al mantenimento della mediateca con le sue postazioni, a patto che anche gli altri enti coinvolti siano d’accordo. A stretto giro, anche l’assessore al decentramento Catarci ha dato la sua “benedizione”: nessun nuovo sportello anagrafe se questo vuol dire togliere un servizio già esistente.

Mediateca Ennio Flaiano, la posizione dei sindacati

I sindacati, in particolare Fp Cgil, Cisl Fp e Uil Fpl, avevano fatto una vera e propria levata di scudi dopo aver saputo dello spostamento dell’ufficio anagrafe presso la mediateca della biblioteca. In particolare, si contestava l’apertura di un nuovo sportello quando il personale attualmente operativo non riesce a coprire le circa 40 postazioni già presenti nei municipi, ad oggi ancora non coperte.

La presa di posizione della politica

Anche le opposizioni avevano protestato, non solo per la carenza di personale. Il rischio infatti era quello di togliere al quartiere un servizio molto apprezzato dagli utenti della mediateca. Questa è infatti è dotata di personal computer, connessione internet, utilizzate da cittadini di ogni età e nazionalità. Tra l’altro, la notizia della chiusura della mediateca arrivava in un momento durante il quale si discuteva di un possibile prolungamento dell’orario di apertura della biblioteca stessa.

Mediateca Ennio Flaiano, aprire uno spazio per il coworking

Il presidente del III municipio, contattato da RomaToday, si era detto in linea con i sindacati, quindi contrario a questa scelta. Ora è arrivato lo stop definitivo al progetto. Un’occasione per Paolo Emilio Marchionne per tentare di realizzare, all’interno sempre della mediateca, uno spazio per il coworking. “Sono molto soddisfatto della decisione da parte del Campidoglio che ringrazio, di lasciare le postazioni di accesso a internet nella biblioteca Ennio Flaiano – scrive Marchionne in una nota - così come avevo chiesto insieme ai sindacati e alla direttrice di Biblioteche di Roma Mariarosaria Senofonte. Credo fortemente nell’utilità di nuovi sportelli per le carte di identità elettroniche diffusi nei quartieri, ma è altrettanto utile garantire i servizi attivi nell’unica biblioteca comunale del nostro territorio, come il servizio gratuito di libero accesso alla rete e potenziarlo con spazi libero e inclusivi di coworking”.

Presto nuovi sportelli per il rilascio delle CIE

Si cercheranno quindi nuovi spazi per gli sportelli anagrafe: “Insieme all’assessore al decentramento Andrea Catarci, che ringrazio per l’ottimo lavoro che sta svolgendo sul tema del decentramento, valuteremo diversi luoghi del III municipio che possono ospitare nel futuro nuovi sportelli CIE, come le sedi municipali di Flavio Andò e piazza Sempione, o il mercato Tufello e l’edificio di piazza Capri che ospiterà una nuova biblioteca comunale e il nuovo polo civico e culturale per i giovani – afferma ancora Marchionne - sono convinto che obiettivo comune di tutti noi amministratori e amministratrici dei prossimi anni sia quello di garantire tutti i servizi già esistenti, potenziarli e ampliarne di nuovi a beneficio delle esigenze di tutti i cittadini e le cittadine che vivono i quartieri e la città”.