Biblioteca Ennio Flaiano, la mediateca farà spazio allo sportello anagrafe

No alla chiusura della mediateca della Biblioteca Ennio Flaiano a via Monte Ruggero per far posto ad uno sportello dell’anagrafe. Lo chiedono i sindacati Fp Cgil, Cisl Fp e Uil Fpl dopo essere venuti a conoscenza dell’avvio delle fasi per predisporre l’apertura di un punto per il rilascio delle carte d’identità elettroniche. A far posto allo sportello dovrebbe essere, appunto, la mediateca, uno spazio dotato di quattro postazioni pc, utilizzate dagli utenti per fare ricerche, lavorare o navigare sul web.

Nuovo sportello anagrafe, personale in sofferenza

Il problema, sottolineano i sindacati, è legato in maniera particolare alla carenza di personale. Non si capisce insomma come mai si apra un nuovo sportello quando il personale attualmente operativo non riesce a coprire le circa 40 postazioni già presenti nei municipi. I sindacati spiegano, in una nota congiunta inviata alle istituzioni competenti, che “a seguito degli incontri avuti con l’amministrazione di Roma Capitale in merito al potenziamento delle attività per il rilascio delle CIE, avevamo capito che utilizzare spazi delle biblioteche di Roma Capitale per aprire ulteriori sportelli anagrafici appariva ancora un’ipotesi remota” proprio alla luce della carenza di personale. I sindacati vorrebbero capire “il senso di un’operazione che sottrae un servizio ai cittadini prima ancora di sapere se si è in condizione di offrirne altri”. Un servizio, specificano, “utilizzato da ragazzi, anziani e stranieri del territorio, utenti della biblioteca”.

Le opposizioni contestano la decisione

Anche le opposizioni nel III Municipio, dopo la levata di scudi dei sindacati, hanno cercato di fare chiarezza presentando, nell’ultima consiglio, una mozione “fuori sacco” che però non è stata discussa. La particolarità della situazione è nel fatto che in municipio si sta discutendo sul prolungamento dell’orario di apertura della struttura mentre, parallelamente, ne verrebbe chiusa una parte.

“Questa apertura lascia spazio a molti e reali interrogativi – si legge nella mozione presentata dalle opposizioni - aprendo un nuovo sportello anagrafico appare evidente la necessità di dotarsi di specifico personale, non attualmente disponibile neanche per coprire le circa 40 postazioni già presenti nei municipi ad oggi non ancora coperte da personale, tralasciando le gravi carenze del personale in tutte le sedi del Municipio III”. Le opposizioni contestano quindi questa chiusura e il cambiamento “dei servizi ai cittadini, nei fatti senza la certezza di personale disponibile”

Marchionne in linea con i sindacati

Condivide le perplessità dei sindacati il presidente del III Municipio Paolo Emilio Marchionne. “A mio avviso ha molto più senso riaprire le sedi dove già c’era l’anagrafico – afferma Marchionne a RomaToday - sono convinto che la programmazione dell’attivazione di nuovi sportelli anagrafici in aggiunta alla sede di via U. Fracchia, è da individuare nelle future nuove sedi presso le sedi del municipio di via Flavio Andò e piazza Sempione, o predisporre, nell’ambito del recupero dell’immobile di piazza Capri, gli spazi adeguati”.

L’esigenza di aumentare l’emissione di carte d’identità c’è ed è reale. “Nel 2020 e nel 2021 c’è stato una flessione nel rilascio delle cie, specialmente a causa della pandemia. Ora ne stiamo pagando le conseguenze ed è anche per questo che abbiamo organizzato giornate straordinarie per l’emissione delle carte”.

Marchionne vorrebbe potenziare la sala mediatica della biblioteca: “Il servizio di accesso alla rete internet è assolutamente prezioso. Ho scritto all’assessore alla cultura Gotor, all’assessore al decentramento e ai servizi delegati Andrea Catarci per dire loro che quel servizio va rafforzato. Vorrei diventasse anche uno spazio per il coworking. Oltre a quelle quattro postazioni garantite ed utilizzate, si può predisporre lo spazio anche per utilizzare il computer privato. Tra l’altro l’Ennio Flaiano è l’unica biblioteca comunale che abbiamo e deve essere ulteriormente potenziata”.