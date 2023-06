La storia delle 100 famiglie che a Roma restano isolate ad ogni pioggia

Una macchina con a bordo alcune persone rimasta intrappolata nel fiume di fango che in pochi minuti è salito fino a metà sportelli, 80 tra bambini e operatori di un centro estivo bloccati dall’acqua alta e messi in sicurezza dall’intervento dei vigili del fuoco che per raggiungerli hanno dovuto utilizzare un mezzo anfibio ed un gommone. Da una parte e dall’altra del fosso di Settebagni, esondato a causa del temporale che ieri si è abbattuto su Roma, decine di famiglie smarrite. Residenti e clienti dei circoli sportivi di Bel Poggio costretti a rimanere dov’erano al momento della bomba d’acqua perché senza alcuna via d’uscita.

Fosso esondato: 100 famiglie isolate

“Siamo rimasti isolati per circa un'ora prima dell'arrivo delle forze dell'ordine” - racconta a RomaToday il presidente del consorzio residenziale Bel Poggio, Dario Miseri. E’ la seconda volta in pochi giorni che l’intera zona si ritrova in queste condizioni. Colpa dell’esondazione del fosso di Settebagni e della mancanza di una via di fuga alternativa a via Lello Maddaleno. Questa infatti è l'unica strada di accesso, percorribile in sicurezza, che porta a strutture sportive, maneggi e centri residenziali della zona, ma quando il fosso esonda si trasforma in un fiume in piena.

Come successo ieri. “Il consorzio Bel Poggio, ha dovuto attivarsi autonomamente, non essendoci una procedura operativa, per richiedere la cortesia di aprire una strada privata secondaria per poter ricongiungere circa 100 famiglie residenti. Purtroppo le condizioni della strada si sono rivelate ‘pericolose’ e alcune macchine, anche li, sono rimaste intrappolate dalla furia delle acque per circa un'ora con dei bambini spaventatissimi. E' stato richiesto l'intervento dei vigili del fuoco, della protezione civile, dei carabinieri che hanno visionato la strada e ci hanno sconsigliato di utilizzarla, ma questa era l'unica percorribile. Nel frattempo mezzi anfibi e gommoni recuperavano i piccoli rimasti nei centri estivi. Fortunatamente - dice Miseri - non ci sono state emergenze gravi, questa volta solo tanta paura”.

"Un ponte militare per avere una via d'uscita sicura"

"E' necessario che si trovi una soluzione". Bel Poggio chiede un incontro con il Municipio III affinchè renda utilizzabile e sicura via Monte di Casa, l’unica alternativa a via Lello Maddalena. “Via Monte di Casa - spiega il presidente del consorzio residenziale - è una strada ad uso pubblico che arriva fino a Settebagni ma la parte finale, inutilizzata da tempo, non è più percorribile. “Nell'immediato - osserva Miseri - sarebbe sufficiente un ponte bailey, in dotazione all'esercito, per innalzare la quota stradale, garantendo così la percorribilità anche in situazioni di emergenza. Per evitare in futuro il ripetersi di fatti analoghi che, purtroppo, potrebbero anche avere dei risvolti funesti”.

