Baracche e cumuli di rifiuti lungo la ferrovia. Così i fumi tossici infestano la Roma bene

I motori di vecchi condizionatori, un tubo della doccia, insieme a decine di cassette di plastica e una montagna di corrugati. È la prima parte dell’enorme discarica che si estende dalle spalle del parcheggio di scambio della stazione Nomentana e arriva sino alle sponde dell’Aniene. Lungo la ferrovia e la pista ciclabile che attraversa una parte della Riserva Naturale Valle dell’Aniene.

Baracche e rifiuti accanto alla ferrovia

Lì accanto ai binari, sotto al ponte, tra fango e rovi ci sono anche alcuni insediamenti abusivi. Gruppetti di baracche, tende e alloggi di fortuna costruiti con cartoni e lamiere, vecchi tappeti sulla terra umida, coperte, teli e pannelli lerci fanno da pareti. Intorno desolazione e disperazione. Bracieri utilizzati per cucinare e scaldarsi, montagne di rifiuti. È da lì che spesso, soprattutto la sera, si innalzano i fumi acri e maleodoranti che infestano i quartieri circostanti: Sacco Pastore, ma anche Africano e Trieste Salario. Una ventina le persone che vivono relegate sotto il ponte delle Valli, nel verde selvaggio, al freddo.

Il municipio programma l'intervento

“La situazione dal punto di vista sociale e delle condizioni igienico sanitarie è allarmante, incresciosa per quanto riguarda l’impatto sull’ambiente. Ecco perché è necessario intervenire al più presto” ha detto l’assessore all’Ambiente del Municipio III, Matteo Zocchi, a margine del sopralluogo convocato dal municipio per discutere con tutti i soggetti coinvolti - dal Comune e Ama a Atac, fino alla Polizia di Stato - delle azioni da intraprendere per tutelare i soggetti fragili e ristabilire decoro e sicurezza dell’area.

“Ci sono parecchi materiali da rimuovere e portare a corretto conferimento, persone che vanno aiutate e per le quali abbiamo già allertato la sala operativa sociale. Adesso bisognerà trovare il modo per intervenire” ha detto l’assessore. Occorrerà anche trovare i fondi necessari per eseguire la bonifica. “Ma l’intervento - ha sottolineato Zocchi - non è più rimandabile”.

FdI chiede lo sgombero della baraccopoli

Lo sottolinea anche il consigliere di FdI in Municipio III, Manuel Bartolomeo. “A distanza di anni, questa mattina siamo tornati nel quartiere Sacco Pastore Espero per cercare ancora una volta di risolvere una situazione divenuta insostenibile. Le decine di insediamenti abusivi continuano ad evidenziare sia problematiche di vivibilità legate al quartiere e ai suoi residenti, basti pensare che i fumi tossici arrivano anche in secondo municipio, sia problemi di sicurezza legati alla presenza della stazione ferroviaria e dei numerosi treni che ogni giorni vi transitano. Chiediamo uno sgombero tempestivo per - ha sottolineato il capogruppo di Fratelli d’Italia a Piazza Sempione - tornare ad una situazione di legalità ma soprattutto di sicurezza nel quartiere"