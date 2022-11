Il mercato attende la riorganizzazione: intanto le bancarelle diventano abusive e a rischio sanzioni

Il riposizionamento definitivo dei posteggi fissi e a rotazione del mercato di piazza Menenio Agrippa è in ritardo, così sette rotazionali restano su viale Gottardo. In una situazione di formale irregolarità. Si perchè dal 1 luglio le bancarelle avrebbero dovuto trasferirsi nei rinnovati spazi dell’area mercatale ma alcune imprecisioni tecniche ne hanno ritardato il trasloco. Ad oggi dunque gli operatori sono costretti a lavorare a rischio sanzione.

Le bancarelle "irregolari" su viale Gottardo

Una situazione che il Municipio III sta cercando di sanare. Ieri il sì del consiglio municipale di Piazza Sempione alla mozione presentata dalla consigliera Marta Marziali di Italia Viva: un documento che chiede, oltre al mantenimento della chiusura al transito della strada nelle ore del mercato, di assegnare in via transitoria ai rotazionisti ancora attivi lungo viale Gottardo gli stalli attualmente occupati. Il tutto sino a nuove disposizioni, ossia fino a quando, ricevuto il censimento delle postazioni fisse e a rotazione chiesto ai vigili del III Gruppo Nomentano, gli uffici non abbiano provveduto all'ottimizzazione degli spazi assegnati. Nuova planimetria ed un nuovo progetto da concordare con i rappresentanti delle associazioni di categoria dei rotazionisti.

Una disposizione transitoria per tutelare i rotazionali

“E' ormai chiaro che i rotazionisti non entreranno tutti nella piazza, quindi l’amministrazione - dice a RomaToday, Marta Marziali - dovrà interfacciassi con gli operatori e prevedere un percorso condiviso per trovare una soluzione che accontenti tutti. Oggi quei lavoratori vivono nel terrore di poter andare incontro a sanzioni di 5000 euro con sequestro della merce, un'eventualità che li metterebbe in ginocchio. Per questo è importante che si provveda al più presto ad una disposizione transitoria che li tuteli e che permetta agli operatori di poter lavorare in modo sereno”. “Riapriremo viale Gottardo per le autovetture senza ostacolare il lavoro dei commercianti” - ha aggiunto Giancarlo Cesarei, presidente della commissione commercio. “Abbiamo già avviato un tavolo di lavoro con le associazioni dei rotazionisti per accompagnare il processo e, insieme a loro, trovare una soluzione ottimale per poter lavorare con serenità”.

“L’obiettivo a breve termine è quello di mantenere su viale Gottardo gli stalli degli operatori delle soste a rotazione, lasciando temporaneamente chiusa al traffico la strada stessa. Un atto necessario, a tutela dei cittadini e degli operatori, in attesa della riorganizzazione degli spazi dell’intera area mercatale e della definizione, da parte degli uffici del Municipio, della nuova planimetria delle postazioni commerciali sulla piazza” - hanno commentato il sì alla mozione della collega i consiglieri capitolini di Italia Viva, Valerio Casini e Francesca Leoncini, già assessora al Commercio in III. “Il nostro obiettivo a medio termine è rendere il mercato più fruibile per i cittadini, garantire agli operatori di svolgere al meglio la loro attività e riaprire finalmente al traffico viale Gottardo”.