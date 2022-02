Da Talenti a Valmelaina: ecco gli asili nido del Municipio III aperti fino alle 18

Asili nido aperti fino alle 18 anche in Municipio III. La Giunta di Piazza Sempione ha individuato le strutture comunali che dal prossimo anno educativo potranno godere dell’estensione oraria del servizio: quella prevista dalla direttiva firmata dall’assessora alla Scuola di Roma Capitale, Claudia Pratelli.

Municipio III: gli asili nido con orario prolungato

Una rivoluzione per i nidi romani. Il Municipio III ha scelto i suoi e avvierà la sperimentazione “per soddisfare le esigenze delle famiglie, affinché possano contare su migliori servizi per l’infanzia, conciliando al meglio gli orari della vita professionale e lavorativa”.

Da Talenti a Valmelaina nidi aperti fino alle 18

Dal prossimo anno educativo questa misura riguarderà gli asili nido: Castello di Gelsomina, in via Lea Padovani (dalle 7 alle 18), Pianeta Infanzia, via di Montesacro (dalle ore 7 alle 18), Spazio Bimbo, via di Valmelaina (dalle ore 7 alle 18), La Contea degli Hobbit, via Giulio Pasquati (dalle ore 7.30 alle 17), Cocco e drilli, via Bertini Attilj (dalle ore 7.30 alle 17), Piccoli Talenti, via Niccodemi (dalle ore 7.30 alle 17).

“È il primo passo di una piccola rivoluzione, dalla parte delle bambine e dei bambini e delle loro famiglie” - hanno scritto in una nota il presidente del Municipio III, Paolo Marchionne, e la vicepresidente con delega alle politiche educative e scolastiche, Paola Ilari.