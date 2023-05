L’appartamento confiscato alla criminalità ospiterà progetto sociale

Dalle mani della criminalità organizzata alla comunità che li potrà veder sorgere un progetto di utilità sociale. Dopo lunga attesa un nuovo bene confiscato alla criminalità organizzata è stato assegnato al Municipio III. Si tratta di un appartamento di circa 90mq nel quadrante della Bufalotta.

L'appartamento confiscato alla criminalità organizzata

“È tanto che attendevamo questo trasferimento, richiesto fin dal nostro insediamento, ma bloccato a causa di un’occupazione abusiva” - ha spiegato il presidente del Municipio III, Paolo Marchionne. “Ora che è nelle disponibilità dirette del municipio abbiamo l’opportunità di trasformare i guadagni del lavoro illecito della criminalità organizzata in servizi e opportunità per chi ha meno ed è in condizioni di maggiore fragilità sul nostro territorio.

"Così diamo risposte concrete a territorio"

Dobbiamo dare delle risposte concrete a chi cerca aiuto e ha fiducia nel ruolo della politica e delle istituzioni ed è per questo che abbiamo voluto trovare la migliore destinazione d’uso sociale che vada incontro alle richieste del territorio, per concretizzare e rafforzare i nostri progetti per la coabitazione e dare nuove risposte a chi perde casa o si trova in condizioni di fragilità”. Già programmati con avvio imminente gli interventi per la messa in sicurezza e la ristrutturazione del bene sequestrato, “perché sappiamo - ha concluso il minisindaco - quanto è necessario fare bene e in fretta sul tema delle politiche dell’ abitare in città”.