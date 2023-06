La periferia che resta a piedi: mancano bus verso ospedali e ufficio postale

Potenziare il trasporto pubblico locale con nuovi collegamenti e con l’inserimento di più corse notturne per far uscire l’estrema periferia, e i suoi abitanti, dall’isolamento. E’ la richiesta che arriva da Vigna Nuove e che, con il voto favorevole del parlamentino di Montesacro ad una mozione sul tema, si è trasformata in una vera e propria istanza al Campidoglio.

Da Vigne Nuove più vus verso ospedali e ufficio postale

In particolare il documento, a firma di una parte del Pd e Sinistra Civica Ecologista, chiede al Comune di istituire delle navette che possano connettere Vigne Nuove agli ospedali più vicini: il Sandro Pertini e il Sant’Andrea. C’è poi il prolungamento della linea 82, necessario per collegare il quadrante con la sede centrale della posta di viale Adriatico dopo che l’ufficio postale di piazzale Ennio Flaiano è stato delocalizzato a Porta di Roma creando difficoltà soprattutto alla popolazione anziana. Le commissioni mobilità del Municipio III e di Roma Capitale, che hanno ascoltato anche il Comitato di Quartiere, ci stanno lavorando.

Le richieste di Vigne Nuove in commissione mobilità

"Abbiamo accolto le segnalazioni dei cittadini, delle cittadine e del CdQ di Vigne Nuove per intervenire su questioni non più procrastinabili: negli ultimi anni - hanno spiegato in una nota i consiglieri dem Federica Rampini, Filippo Maria Laguzzi, Nicoletta Funghi, Antonio Comito, Giancarlo Cesarei e Simone Filomena (Sce) - sono stati diversi i tagli alle linee Atac che hanno reso difficoltoso lo spostamento da una parte all'altra della città della popolazione residente. A questo va aggiunto che negli ultimi anni il quadrante ha visto la chiusura della scuola di via Pasquati, la chiusura dell'impianto sportivo Delle Vittorie, la chiusura degli uffici postali di via Filoteo Alberini. Un quartiere popolare e popoloso che necessita di interventi e di una visione programmatica”. Da qui l’input sul trasporto pubblico per poter garantire un collegamento rapido verso gli ospedali, l’ufficio postale e offrire pure un servizio notturno ai lavoratori del vicino centro commerciale e a coloro che si spostano verso il centro. L’approdo nelle commissioni mobilità municipale e capitolina è un punto di partenza. “Ora - dicono da Pd e Sce - sarà nostro compito continuare a sollecitare Roma Mobilità al fine di vedere accolte le nostre segnalazioni".