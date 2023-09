La strada "scomparsa" di Bufalotta che potrebbe liberare il quartiere dal traffico

Dietro al cancello arrugginito solo new jersey di cemento e rovi. Nessuna possibilità di percorrere il resto della strada che pure se completata potrebbe liberare da una parte del traffico il quartiere della Bufalotta collegandolo in modo diretto a Talenti e Vigne Nuove. E’ l’ultima parte di via Cesare Zavattini, nel cuore della zona Antamoro.

La strada "fantasma" di Bufalotta

“Questa è una strada fantasma che risale a vent’anni fa, mancano da completare circa 80 metri perché si congiunga a piazzale Ennio Flaiano connettendo tra loro Talenti, Bufalotta e Vigne Nuove” spiega il capogruppo di Fratelli d’Italia in Municipio III, Manuel Bartolomeo.

“L’apertura di questa strada - sottolinea l’esponente del centrodestra municipale - permetterebbe di far defluire il traffico per chi è diretto nei quartieri limitrofi senza intasare via della Bufalotta nell’asse Bufalotta/via di Settebagni e tra Bufalotta/Viadotto dei Presidenti”. Ottanta metri per liberarsi da decine di minuti spesi in coda. Da qui la richiesta al Municipio III e al Dipartimento PAU, quello dell’attuazione urbanistica, di riprendere i progetti dell’opera “ importantissima - la definisce Bartolomeo - per la viabilità del territorio”.

80 metri di strada da aprire

Ma la soluzione non sembra così semplice. L’ultima parte di via Cesare Zavattini è rimasta solo su carta, intrappolata nella burocrazia e in progetti mai andati in porto.

“Ad oggi c’è solo una progettazione, l’ambito di intervento è quello del Piano Particolareggiato Esecutivo di Casal Boccone. Dobbiamo però reperire informazioni precise e capire di che tipo di opera stiamo parlando, se è ad esempio un’opera a scomputo per un comparto edilizio già edificato”, spiega interpellato da RomaToday l’assessore all’Urbanistica del Municipio III Matteo Pietrosante. Piazza Sempione sta lavorando. “Da tempo abbiamo chiesto una riunione al PAU per conoscere i dettagli sulla convenzione e sulla effettiva esistenza dell’opera all’interno del piano particolareggiato. Va sottolineato però che non è un’opera così semplice, non sono solo ottanta metri di strada da completare e aprire perché quel tratto sorge su terreni che nel caso andrebbero espropriati e c’è da fare anche un’indagine per conoscere se è interferente con altre progettazioni presenti”.

Dunque per l’eventuale prolungamento di via Cesare Zavattini si prospettano tempi lunghi. Con la strada di Bufalotta da iscrivere nella lista di quelle quasi pronte, utili ma scomparse.