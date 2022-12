Il parcheggio che da oltre dieci anni è al buio

I lampioni sulla strada fuori uso da due mesi, compreso quello che permette l’attraversamento pedonale in prossimità delle strisce. L’illuminazione del parcheggio spenta da dieci anni tanto che è ormai sono in pochi a scegliere di lasciare l’auto in quello spiazzo finito in balia di ladri e predoni d’auto. Succede in via Luce D’Eramo alla Bufalotta dove i residenti chiedono maggior attenzione alla sicurezza stradale, soprattutto dei pedoni, e più cura del quartiere.

Il parcheggio al buio da dieci anni

“I lampioni sono sempre spenti e nessuno ha mosso un dito per rimuovere lo sporco lungo le strade ed il parcheggio. Nel frattempo i furti sono aumentati ed è capitato - ci scrive Nicola, un abitante della zona - di vedere un’automobile priva di sportelli, vetri, volante, parte del motore e del cruscotto. Tutto avvenuto nella notte”. Nel parcheggio infatti i ladri si muovono indisturbati mentre lungo la strada i cittadini a piedi devono spesso armarsi di torce per percorrerla in sicurezza.

La lettera da Bufalotta al sindaco Gualtieri

Non bastano le lettere di protesta recapitate a Comune Municipio III. “I furti ed i danneggiamenti sulle macchine in sosta sono all’ordine del giorno ed in molti sono preoccupati che per rivedere la luce si debba attendere qualche tragico evento. La sporcizia sul marciapiede del liceo Nomentano - ha scritto Nicola al sindaco di Roma, Roberto Gualtieri - ha raggiunto livelli al limite dell’inciviltà e ci preoccupiamo dell’Expo quando non esiste un sistema di raccolta rifiuti degno di questo nome. Ogni mattina si deve fare lo slalom fra la spazzatura che sosta sulle strade a ridosso dei cassonetti. Si può godere di questi passaggi quando, raramente, intervengono per la pulizia della strada”.

La strada in carico al soggetto attuatore della convenzione urbanistica

“Via Luce D’Eramo - spiega a RomaToday l’assessore all’Urbanistica, Matteo Pietrosante - è una strada costruita all’interno di una convenzione urbanistica ed è in carico al soggetto attuatore. L’illuminazione del parcheggio va ammodernata perchè non risulta funzionale, mentre l’impianto di illuminazione su tutta la via va ancora completato. Abbiamo preso contatti con il Consorzio Vittoria III, il soggetto attuatore, e lo abbiamo fatto parlare con Areti affinchè si giunga ad una soluzione nel più breve tempo possibile. Siamo vicini ad un accordo. La nostra speranza è quella di vedere già nelle prossime settimane la fine dei lavori e l'accensione dei lampioni"