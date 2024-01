Dopo oltre dieci anni attesa finita: aperto l'anello stradale a Horti della Marcigliana

Completato e aperto alla viabilità l’anello stradale relativo all’urbanizzazione Horti della Marcigliana, il complesso residenziale che sorge sulla collina nel quartiere di Settebagni. “Un'opera attesa da più di dieci anni che completa l’assetto viario del quadrante” hanno sottolineato in una nota i consiglieri del Pd in Municipio III Laguzzi, Rampini, Funghi e Cesarei.

L'anello stradale di Horti della Marcigliana

“Un importante passo avanti per la mobilità del quartiere Settebagni che permetterà anche di finalizzare al meglio l’atto di iniziativa popolare depositato lo scorso 4 dicembre presso la presidenza del Consiglio del III Municipio per chiedere - ha sottolineato Laguzzi - di poter potenziare l’offerta del trasporto pubblico anche nella parte collinare del quartiere”. In particolare implementare il percorso della linea 039, senza impattare sul servizio già offerto nelle altre zone di Settebagni.

"Così vita dei cittadini migliora"

“Queste opere, come in generale tutte quelle che devono essere realizzate come oneri delle diverse urbanizzazioni - concludono i consiglieri Dem - devono e possono rappresentare un importante passo avanti per il miglioramento della qualità della vita dei cittadini”.