La strada "scomparsa" di Bufalotta verso il completamento

Sorpresa sotto l’albero di Natale per i cittadini di Montesacro. Il bilancio di previsione 2024-2026 del Comune regala al territorio la riqualificazione di aree verdi, nuovi centri anziani e infrastrutture come l’atteso ponte ciclopedonale sull’Aniene. Ma non solo. Nella manovra è stato stanziato più di un milione e mezzo per il prolungamento di via Cesare Zavattini, per restituire quella strada “scomparsa” che consentirebbe una viabilità migliore a tutto il quadrante della Bufalotta.

La strada "scomparsa" di Bufalotta

Già perché il completamento della via rimasta “fantasma” per vent’anni consentirebbe di connettere direttamente il quartiere della Bufalotta a Talenti e Vigne Nuove, senza dover percorrere circa due chilometri sul viadotto dei Presidenti. Un centinaio di metri sull’ultima parte di via Cesare Zavattini, nel cuore della zona Antamoro, oggi malconci e chiusi dietro un cancello serrato. Un tratto esistente solo su carta, rimasto intrappolato nella burocrazia e in progetti mai andati in porto.

Il nuovo piazzale Ennio Flaiano

Oggi, grazie al lavoro delle commissioni lavori pubblici municipale e capitolina, la speranza. Per via Cesare Zavattini ci sono 1 milione e 576 mila euro. “Il Comune di Roma ha finanziato la strada di collegamento tra il quartiere Vigne Nuove e Bufalotta, tramite via Cesare Zavattini. Poche centinaia di metri che finalmente metteranno in collegamento due realtà importanti del territorio” ha sottolineato l’assessore ai Lavori Pubblici e Urbanistica del Municipio III, Matteo Pietrosante. L’opera, importante per la viabilità della zona, aumenterà inoltre la fruibilità del nuovo piazzale Ennio Flaiano che l’amministrazione realizzerà con circa 800 mila euro: finanziamenti che il Municipio III ha ottenuto vincendo un bando del Ministero dell’Ambiente. “Piazzale Ennio Flaiano diventerà una piazza pedonale a servizio di entrambi i quartieri, un vero centro di aggregazione. Il collegamento - ha detto Pietrosante - avrà dunque una funzione strategica per il territorio in termini di viabilità e socialità”.

I fondi stanziati dal Comune

Soddisfatto anche il capogruppo di FdI a Piazza Sempione, Manuel Bartolomeo, che da tempo segue da vicino l’evolversi del progetto relativo a via Cesare Zavattini. “Il finanziamento per la realizzazione della strada di collegamento tra Talenti e Vigne Nuove, attraverso via della Bufalotta, è una grande vittoria per tutti. Un’opera fortemente voluta dal sottoscritto e da migliaia di cittadini che ogni giorno sono costretti nel traffico. La realizzazione di via Cesare Zavattini - ha sottolineato l’esponente del centrodestra municipale - è la conferma che puntando l’obiettivo in modo costruttivo, mettendoci la faccia, il risultato arriva”.