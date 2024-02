Settebagni vuole più bus verso uffici e scuole. Ecco la mozione di iniziativa popolare

Riordinare ed ampliare il trasporto pubblico di Settebagni e Castel Giubileo. È questa la richiesta che arriva dai quartieri del Municipio III direttamente al parlamentino di Piazza Sempione dove i cittadini hanno presentato una mozione di iniziativa popolare accompagnata da una petizione che ha raccolto oltre 750 firme.

Settebagni reclama il giro lungo dello 039

Tra le richieste inoltrate quelle di lavorare per aggiungere al percorso già esistente dello 039 le fermate nella nuova area di Settebagni “Horti della Marcigliana” che attualmente è senza alcun collegamento con mezzi di trasporto pubblico. Questo, spiega il comitato di quartiere, “in modo che possa essere utilizzato da anziani, lavoratori pendolari che vanno a prendere il treno senza così andare alla stazione con le macchine, bambini dell’asilo, delle elementari e medie del quartiere e le loro famiglie che finalmente potranno muoversi con i mezzi pubblici lasciando le macchine senza congestionare via dello scalo di Settebagni”.

Più bus verso uffici e scuole

I cittadini vorrebbero poi l’istituzione di una nuova linea passante per Settebagni e Castel Giubileo, che prosegua sul Grande Raccordo Anulare per poi andare a via della Bufalotta, via Fracchia, Via Fucini e piazza Primoli “in modo da collegare i quartieri Settebagni e Castel Giubileo, scollegati con il resto del municipio, con gli uffici della pubblica amministrazione del III Municipio”. Dunque una connessione più diretta con sedi municipali e scuole per facilitare anche la frequentazione dei ragazzi alle attività pomeridiane. “Tale linea - sottolinea il comitato - consentirebbe anche un collegamento indipendente dal trenino e da eventuali disservizi, come si è verificato purtroppo a settembre 2023, durante il quale i cittadini di questo quadrante sono rimasti totalmente sprovvisti di collegamenti pubblici se non con le proprie autovetture congestionando tutto il quadrante”. Bisognerebbe poi rafforzare le linee 341 e 350 accessibili dalle stazioni FS di Fidene e Nuovo Salario per consentire di raggiungere il centro commerciale Porta di Roma e le scuole del III Municipio.

La mozione di iniziativa popolare

Il documento è stato consegnato nelle mani del presidente del consiglio del Municipio III, Filippo Maria Laguzzi, e sarà calendarizzato nelle prossime sedute. “Il Municipio III è stato uno dei primi ad introdurre la possibilità per i cittadini di presentare atti di iniziativa popolare al consiglio municipale attraverso una raccolta firme, grazie al regolamento approvato quando ricoprivo il ruolo del presidente del consiglio municipale” ha ricordato Riccardo Corbucci che oggi siede in Aula Giulio Cesare. “È fondamentale - ha scritto il consigliere comunale del Pd - la partecipazione e il contributo di tutti i cittadini al miglioramento dei servizi e della qualità della vita di tutti”.