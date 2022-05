Settebagni, stazione dei treni off limits per disabili ed anziani

Stazione off limits per disabili, anziani, mamme con carrozzine e persone non deambulanti. È questa la denuncia, realizzata tramite un video, da Silvia De Rosa, abitante di Settebagni e membro del direttivo del comitato di quartiere Settebagni, per accendere i riflettori sulla situazione dell’importante scalo dei treni della linea Orte – Fiumicino.

Stazione Settebagni, gli ostacoli di Lara



Protagonista di queste quotidiane disavventura è Lara Trivelli, giovane ragazza laureata in filosofia, abitante di Settebagni costretta sulla sedia a rotelle. Per Lara, purtroppo, essere completamente autonoma è ad oggi un vero e proprio miraggio.

Stazione Settebagni, solo un binario accessibile ai disabili



Nella stazione non esistono infatti rampe o ascensori al binario 3 dove passano i treni in direzione Orte. Stessa situazione sul binario 4 direzione Fiumicino Aeroporto, quello insomma che porta verso Roma. L’unico punto accessibile dai disabili è il binario 4, accedendo da un’entrata secondaria. La pendenza realizzata per far passare le carrozzine, come si vede nel video, rende comunque l’accesso molto difficoltoso.

Stazione Settebagni, per scendere bisogna arrivare fino a Monterotondo

Ma cosa succede se un disabile vuole tornare a casa con il treno e scendere al binario 3 a Settebagni in direzione Orte, quindi proveniente dall’aeroporto o dal centro? Silvia De Rosa, del comitato di quartiere e colei che ha realizzato il video, constatando proprio le difficoltà di Lara e di altri nell’accedere ai treni, a novembre dello scorso anno aveva segnalato questo problema a Rfi. In sostanza si sottolineava come un disabile o comunque persone con difficoltà a deambulare non avessero a disposizione percorsi per uscire dal binario 3.



Rfi ha risposto a Silvia De Rosa “suggerendo” una singolare soluzione: i disabili provenienti da Fiumicino Aeroporto possono arrivare alla stazione di Monterotondo, munita di rampe disabili su tutti i binari, scendere e poi riprendere il treno in direzione opposta, tornando a Settebagni per scendere al binario 4, quello provvisto insomma di un ingresso dedicato ai portatori di handicap.



“A seguito di numero mail e pec – racconta a RomaToday Silvia - nel 2019 Rfi ci aveva scritto per dirci che la stazione di Settebagni rientrava nel programma “Easy smart station” per l’abbattimento delle barriere architettoniche ed un generale ammodernamento dello scalo. Poi, a novembre dello scorso anno, nella mail nella quale Rfi suggeriva per i disabili che arrivano da Fiumicino di scendere a Monterotondo e tornare indietro, ci comunicavano che la stazione di Settebagni non rientrava nel network delle Sale Blu. Inoltre ci veniva detto che lo scalo è presente nell'elenco delle 620 stazioni della rete nazionale inserite nel programma di progressivo adeguamento per l'abbattimento delle barriere architettoniche”. In quella mail Rfi spiegava inoltre che “nei prossimi anni, previa disponibilità delle risorse economiche da parte dello Stato” la stazione “sarà oggetto di lavori infrastrutturali che ne garantiranno la piena accessibilità”.



Stazione Settebagni, si attende la commissione mobilità con Rfi



Il Municipio III sta seguendo da tempo la situazione e sta predisponendo in commissione mobilità un incontro con Rfi. “Ne sto parlando da diverso tempo col municipio – riprende Silvia - ne ho parlato anche col sindaco Gualtieri. Anche mio marito è disabile, cammina con molta difficoltà e se vuole prendere il treno è costretto ad utilizzare, con fatica, le scale. Mi auguro che verremo chiamati a partecipare come comitato alle future commissioni”.