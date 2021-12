Rubata una caldaia in una scuola materna: 30 bambini restano senza riscaldamento

Furto clamoroso alla scuola dell’infanzia di Settebagni dove nella notte tra lunedì e martedì scorsi ignoti si sono introdotti nel seminterrato portando via la caldaia e due produttori di acqua calda. Così la materna del quartiere periferico del Municipio III è rimasta senza riscaldamento.

Settebagni, rubata la caldaia della scuola dell'infanzia

Per le maestre ed il personale scolastico una vera e propria doccia fredda: prima il sospetto di un guasto all’impianto termico, poi l’amara sorpresa quando hanno scoperto l’infrazione e la sparizione della caldaia dal locale tecnico. Ieri i circa 30 bambini iscritti alla scuola dell’infanzia di via della Maremma, inaugurata proprio di recente, sono stati rimandati a casa. Dopo un consulto tra scuola, famiglie, municipio e ufficio tecnico la scelta di riaprire la scuola nella giornata di oggi e per i giorni a seguire confidando nel meteo clemente in attesa della nuova caldaia e della riparazione dell’impianto danneggiato.

La materna di Settebagni resta senza termosifoni

“Siamo rimasti tutti molto colpiti e stupiti, il furto della caldaia nella scuola dell’infanzia di Settebagni è un danno fatto al bene comune, ai bambini e alle famiglie” - ha commentato l’assessora alla Scuola del Municipio III, Paola Ilari, ieri arrivata nella struttura di salita dell’Inviolatella. in via preliminare, insieme al presidente Paolo Marchionne e ai tecnici, è stato effettuato un sopralluogo anche nella scuola Giovanni Paolo I, quella storica di Settebagni, per verificare la presenza di spazi idonei utilizzabili per l’eventuale trasferimento temporaneo dei bambini della materna. Una soluzione che al momento resta in stand by.

Niente trasferimento per i bambini: "Sarebbe trauma, presto riparazione impianto"

“Per adesso abbiamo scelto di non chiudere la scuola dell’infanzia, siamo in attesa di capire se le condizioni ottimali potranno essere ripristinate in tempi brevi. Le temperature nelle aule al momento lo consentono, fortunatamente il sole che entra dalle vetrate le riscalda” - ha spiegato Ilari. “La chiusura della scuola e il trasferimento avrebbero arrecato disagi alle famiglie e un trauma ai bambini abituati a vivere la quotidianità in una scuola nuova, bella, moderna con spazi interni ed esterni ampi. Senza contare che la scuola viene da due anni complicati. Stiamo lavorando per risolvere il problema, fatto sta che il furto di una caldaia resta un fatto tanto assurdo quanto, fortunatamente, anomalo ed eccezionale. Ringrazio le famiglie ed il personale scolastico per la pazienza e la collaborazione”.