Pochi mezzi e operatori in quarantena: così Settebagni affonda tra i rifiuti

I cassonetti di ogni frazione colmi oltre misura, intorno alle batterie cumuli di sacchetti di immondizia che ogni giorno diventano sempre più alti con alcune pattumiere completamente irraggiungibili. Settebagni affonda tra i rifiuti. Ancora una volta.

A Settebagni emergenza rifiuti

Si perchè la borgata del Municipio III non è nuova all’emergenza: prima il flop del porta a porta con il Comune chiamato addirittura a rimborsare una parte della Tari per il disservizio offerto ai cittadini, poi il passo indietro con la reintroduzione dei cassonetti ma con la raccolta mai decollata. Un paradosso per un quartiere che per dieci anni ha convissuto con il vicino impianto di TMB Salario e che oggi dista appena qualche chilometro dall’area di trasbordo di Saxa Rubra.

Pochi mezzi e operatori Ama in quarantena

Così i residenti protestano. Numerose le immagini delle strade invase dai rifiuti pubblicate sui social, “cartoline” indecorose che raccontano tutta la difficoltà del momento. Oltre le annose carenze oggi a pesare sulle condizioni di Settebagni, a quanto si apprende, ci sarebbero soprattutto l’indisponibilità di alcuni mezzi dedicati alla raccolta e l’organico di Ama ridotto a causa di positività al Covid o di quarantene. Parte di quel 4% totale in tutta l’azienda. “Al massimo entro sabato la situazione sarà risolta” - ha detto a RomaToday l’assessore all’Ambiente del Municipio III, Matteo Zocchi, sentita la sede di zona di Ama. “Riconosciamo da parte dell’azienda e dei suoi operatori il massimo impegno, purtroppo il periodo con l’acuirsi della pandemia è quel che è, ma contiamo di risolvere i disagi nel più breve tempo possibile”.