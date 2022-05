Settebagni chiede maggiore sicurezza per pedoni e pendolari

Nuove strutture parapedonali, marciapiedi e pensiline per chi aspetta l’autobus. La commissione mobilità e lavori pubblici del III Municipio ha approvato un ordine del giorno, che verrà discusso nel prossimo consiglio municipale, con il quale andrà a chiedere alla Regione Lazio e all’Anas la messa in sicurezza del raccordo Salaria a Settebagni.



L’ordine del giorno è stato presentato dal vicepresidente Fabrizio Santinelli di Fratelli d’Italia, consigliere nato e cresciuto proprio a Settebagni. In particolare i riflettori sono puntati sul tratto di strada che, venendo da Roma, è compreso tra il Triscount e la fermata dell’autobus, quest’ultima posta in corrispondenza della strada di immissione sulla Salaria in direzione Monterotondo.

Settebgani, è pericoloso aspettare l'autobus



Nell’ordine del giorno si legge infatti che “l’elevato numero di persone che utilizzano la linea Cotral direzione Monterotondo nelle ore della giornata” si trovano in situazione di “pericolo a causa della mancanza di uno spazio riservato ai pedoni in attesa del bus”. Infatti i pendolari sono costretti ad attendere l’autobus sul ciglio della strada, in un tratto lungo il quale le auto sfrecciano per immettersi sulla Salaria. “nelle ore di punta – si legge ancora – c’è molta affluenza pedonale soprattutto perché molti ragazzi in orario scolastico utilizzano quella linea, anche perché si collega alla stazione della linea ferroviaria presente nel quartiere”.



Non solo, i problemi riguardano anche alcune abitazioni ed edifici commerciali all’altezza dei civici 1375, 1373 e 1368. Anche in questo caso i pedoni che transitano a ridosso di questi edifici. Esistono infatti percorsi pedonali ma sono delimitati semplicemente da segnaletica a terra. Anche in questo caso servirebbero nuovi marciapiedi o barriere parapedonali.

Santinelli: "Il pericolo è reale"



“L’approvazione dell’ordine del giorno è un passaggio importante – spiega a RomaToday il vicepresidente di commissione Fabrizio Santinelli– queste non sono opere delle quali si può occupare direttamente il municipio e non avranno una realizzazione immediato. Il nostro compito però è quello di approvarlo il prima possibile in consiglio per cominciare quanto prima le interlocuzioni necessarie con gli enti preposti. Il pericolo per i pedoni ed i pendolari è concreto e reale visti anche i numerosi incidenti che si sono registrati nel corso degli anni”.