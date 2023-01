Fango e detriti ad ogni pioggia: residenti intrappolati nel quartiere

Strade allagate, vie di accesso bloccate, fango e detriti ovunque. E’ lo scenario che si presenta davanti agli occhi dei residenti di Settebagni ad ogni pioggia. A soffrire di più le zone “a valle”: la rotatoria di accesso, via Salaria e i ponticelli sopra i quali passa la ferrovia che diventano di fatto impraticabili. Temporali che fanno paura anche sul versante di via Lello Maddaleno.

I continui allagamenti di via Lello Maddaleno

“Quando il torrente straripa - sottolinea Marta Marziali, consigliera di Italia Viva in municipio III - la strada si riempie di acqua, fango e detriti. I residenti non possono tornare a casa né uscire dal quartiere, a meno che non venga aperto il cancello di un cementificio, consentendo così di collegare via di Settebagni alla zona di Bel Poggio. Si tratta però - specifica la consigliera - di un’area privata, un tratto di strada tra l’altro non asfaltato e molto pericoloso a causa del brecciolino e dell’assenza di guardrail”. Da qui la richiesta di un intervento urgente, proprio come scritto nero su bianco in un ordine del giorno approvato dal consiglio municipale di Piazza Sempione. “Mi auguro che l’amministrazione si attivi velocemente per mettere in campo soluzioni adeguate” - dice Marziali.

Le criticità idrogeologiche di Settebagni in Comune

Una questione, quella del fosso di Settebagni, che arriverà anche in Campidoglio. “Gli episodi di esondazione del Fosso di Settebagni sono piuttosto frequenti nella stagione invernale, dovuti soprattutto alle caratteristiche idrogeologiche dell’area. Il ponte carrabile su via Lello Maddaleno e le altre infrastrutture adiacenti al Fosso, in caso di maltempo, diventano spesso inagibili, con grossi disagi per i cittadini e notevoli ripercussioni sulla viabilità del quadrante. Riteniamo che la situazione meriti un approfondimento serio e l’attivazione di un tavolo operativo in grado di individuare le soluzioni tecniche necessarie per superare le criticità” - esortano i consiglieri capitolini di Italia Viva, Valerio Casini e Francesca Leoncini che sul tema hanno chiesto la convocazione urgente della Commissione Capitolina Lavori Pubblici.