Ristrutturazione eco-sostenibile per la sede di Terna alla Marcigliana

Terna, il gestore della rete elettrica nazionale, ha ottenuto la Certificazione Leed Platinum per la ristrutturazione di una palazzina risalente agli anni '60, situata nella Riserva Naturale della Marcigliana a Roma.

La palazzina è oggi sede dell'Unità Impianti Lazio Centro-Sud di Terna e il progetto ha ottenuto la certificazione Leed (Leadership in Energy and Environmental Design). Un evento molto raro visto che in Italia i progetti con questa certificazione riguardano soltanto quattro edifici. Questa certificazione permetterà di utilizzare gli uffici con un importante risparmio energetico e una forte riduzione delle emissioni di CO2

Tra le soluzioni eco-sostenibili per il progetto durato tre anni e sono previste: lo sfruttamento dell’energia rinnovabile, grazie all’istallazione di pannelli fotovoltaici, e dell’energia geotermica proveniente dal terreno; la riduzione del consumo idrico, tramite un sistema di recupero dell’acqua piovana; la massima qualità dell’aria e della temperatura interna dell’edificio, grazie al cappotto termico e alla facciata ventilata in cotto altamente performante. Migliorata anche la struttura portante nella risposta sismica. L’area esterna all’edificio è stata riqualificata attraverso la creazione di un’ampia zona relax, la messa a dimora di piante autoctone, che non necessitano di irrigazione perpetua, e la piantumazione di un frutteto per la produzione alimentare in loco.

La Leed Platinum, attribuita a Terna, rappresenta il livello massimo di certificazione e deriva da un articolato sistema di punteggi che valuta l’intero ciclo di vita del progetto di riqualificazione secondo il principio “from cradle to grave” (“dalla culla alla tomba”). Tra i principali driver valutati, si trova il risparmio energetico e idrico, la riduzione delle emissioni di CO2 e l'eco-compatibilità dei materiali.