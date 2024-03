Giochi e aree sportive, così rinasce il parco di Casale Nei

Casale Nei, dopo anni di intoppi burocratici e manutenzioni portate avanti da cittadini e volontari, avrà finalmente il suo parco pienamente fruibile e sicuro. Sono iniziati i lavori al parco Amato, quello nel cuore del quartiere nato nei primi anni Duemila e rimasto per oltre un decennio un’area cantiere, una terra di nessuno.

La riqualificazione del Parco Amato

Il progetto prevede una rifunzionalizzazione generale dell’intero spazio verde con giochi e aree sportive “che porteranno benessere, divertimento e un nuovo spazio di socialità in una delle due piazze verdi del quartiere” hanno sottolineato il presidente del Municipio III, Paolo Marchionne e l’assessore alle politiche ambientali, Matteo Zocchi.

“Grazie alla collaborazione e alla determinazione di tutti gli attori coinvolti, il comitato di quartiere, la Commissione ambiente, l`ufficio tecnico del Municipio, siamo riusciti dapprima a sbrogliare la matassa burocratica per la consegna dell`area, poi a procedere con la rimozione dei giochi rotti e la bonifica e ora, finalmente, con i lavori di ripristino si aprirà una nuova stagione che porterà il Parco Amato a diventare un luogo accogliente e inclusivo per tutti le famiglie del territorio. In soli due anni e mezzo dal nostro insediamento - hanno ricordato da Piazza Sempione . abbiamo dedicato energie considerevoli alla riqualificazione delle aree verdi e ludiche della comunità”.

I parchi del Municipio III rimessi a nuovo

Il progetto al Parco Amato è solo l’ultimo di una lunga serie di interventi che si somma a quelli già in corso a Sacco Pastore, nel Parco Val Trompia, ormai quasi ultimato, a Serpentara, al Parco Angelo Musco e a Colle Salario, nel parco Monte Urano che ripartirà presto, oltre alla consegna dei lavori su Parco dei Sassi a Nuovo Salario. “Operazioni che stanno trasformando spazi trascurati in luoghi accoglienti e vivaci per le famiglie del nostro quartiere. Con questi sforzi - hanno concluso Marchionne e Zocchi - speriamo di creare non solo spazi verd