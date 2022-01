Raccolta rifiuti ingombranti: la postazione di Ama per la prima volta a Porta di Roma

Domenica 16 gennaio, prende il via la nuova edizione per l'anno 2022 de "Il Tuo quartiere non è una discarica", la raccolta straordinaria domenicale dei rifiuti ingombranti, in collaborazione con il TGR Lazio, che interesserà i municipi dispari. Postazione prevista anche in Municipio III dove durante il periodo natalizio, per evitare cumuli di immondizia per le strade, la municipalizzata aveva allestito in via sperimentale ed eccezionale una piazzola di raccolta mobile.

Domenica 16 gennaio raccolta straordinaria rifiuti Porta di Roma

Ed eccezionale sarà anche la collocazione dei container scarrabili di Ama per la raccolta gratuita e straordinaria di domenica 16 gennaio: per la prima volta l’iniziativa si terrà nel quartiere Porta di Roma. In via Pupella Maggio i cittadini potranno conferire legno, metallo, ingombranti, frigoriferi, condizionatori ed elettrodomestici.

"Siamo particolarmente felici della sinergia continua tra l'assessorato capitolino ai Rifiuti, il Municipio e l'Ama, che in poco tempo ha consentito di reinserire il nostro Municipio all'interno dell'iniziativa e a coprire un quartiere come Porta di Roma, in passato mai oggetto della raccolta straordinaria. I cittadini di tutto il territorio potranno conferire i propri rifiuti ingombranti coadiuvati dagli operatori Ama: un piccolo passo verso quartieri più sostenibili" - hanno commentato Paolo Emilio Marchionne, presidente del III Municipio di Roma e Matteo Zocchi, assessore municipale alle Politiche ambientali.

I centri di raccolta Ama sempre aperti: indirizzi e orari

Non solo iniziative straordinarie. Ama ha infatti deciso di mantenere operativi tutti i giorni feriali, sia la mattina sia il pomeriggio, e aperti stabilmente anche la domenica mattina, i centri di raccolta per conferire gratuitamente i rifiuti ingombranti e particolari. Proprio come accaduto durante le festività natalizie con le isole ecologiche romane a far registrare circa 60mila eccessi. Questi gli 11 Centri a disposizione dei romani tutti i giorni, dal lunedì al sabato con orario 7-12 e 14-19, e la domenica con orario 7-13: Acqua Acetosa (II Municipio - via dei Campi Sportivi n. 100); Bufalotta (III Municipio - via della Bufalotta n. 592); Vigne Nuove (III Municipio, via Ateneo Salesiano snc); Tiburtina (IV Municipio - via Cassino n7-9, altezza Metro B Ponte Mammolo); Villa Gordiani (V Municipio - via Teano n. 38); Cinecittà (VII Municipio - viale P. Togliatti n. 69); Mostacciano (IX Municipio - via Riccardo Boschiero snc); Laurentina (IX Municipio - via Laurentina n. 881); Acilia (X Municipio - via di Macchia Saponara n. 7-9, angolo via D. Morelli); Lido di Ostia (X Municipio - piazza Bottero n. 8); Battistini (XIV Municipio - via Mattia Battistini n. 545). Per inderogabili lavori di ristrutturazione, fa sapere Ama, resta temporaneamente ancora chiusa esclusivamente il Centro di Raccolta di via Martini, a Corviale. Presso i Centri attrezzati per la ricezione e l'avvio a recupero dei vari materiali, si possono consegnare gratuitamente i rifiuti ingombranti tradizionali (mobili, sedie, letti, divani, materassi, ecc.), i Raee (ossia i Rifiuti da Apparecchiature Elettriche ed Elettroniche quali computer, televisori, stampanti, telefonini, frigoriferi, lavatrici, ecc.) e materiali particolari (pile, oli esausti, contenitori con residui di vernici e solventi, inerti).