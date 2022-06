118 a Settebagni, Fratelli d'Italia continua la raccolta firme

Nonostante la segnalazione al garante della privacy la raccolta firme non si ferma. A dirlo è Fabrizio Santinelli, consigliere di Fratelli d’Italia nel III Municipio, promotore di una petizione per non far spostare il servizio 118 dell’Areas da via della Marcigliana, nel quartiere Settebagni.

Il Partito democratico, in una nota congiunta del presidente del consiglio municipale Filippo Maria Laguzzi e della capogruppo Federica Rampini, ha accusato gli esponenti del partito di Giorgia Meloni non solo di raccontare “una bugia sul 118” ma di violare “tutte le normative in materia di raccolta dei dati e di tutela della privacy”.

I dem hanno quindi promesso di segnalare “al garante per la privacy” questa situazione, invitando poi “i cittadini a non fornire i propri dati personali ad una forza politica che ovviamente li userebbe per la propaganda elettorale”.

118 via Marcigliana, la raccolta continua

Un’accusa che Fabrizio Santinelli, nato e cresciuto a Settebagni, ha deciso di rispedire al mittente, promettendo che la raccolta firme continuerà. Dopo alcuni giorni, il consigliere di Fdi è passato al contro attacco: “Noi non ci fermeremo e continueremo a batterci contro la chiusura del 1118 – ha spiegato in un video – non so se riusciremo a vincere questa battaglia ma stare fermi non sarebbe servito a nulla”.

Raccolta firme 118, per Santinelli è tutto in regola

Santarelli ha quindi mostrato i fogli dove vengono raccolte le firme: “Ci sono molte persone che continuano a firmare, compilando i moduli con annessa informativa per la privacy. Sui fogli firme c’è anche allegata una lettera che abbiamo spedito agli organi competenti per far luce sulla vicenda del 118”.

Santinelli è stato accusato di voler cercare consenso: “Conosco bene questo territorio, ci sono nato. È assurdo pensare che io sia in cerca di voti futuri o di consenso. Non ho bisogno di ricorrere a questi mezzi, i cittadini sanno chi siamo come famiglia e chi sono come persona”.

Anche il Pd contrario allo spostamento

Dal canto suo il Pd aveva confermato la possibilità di un futuro spostamento del 118. I dem hanno già esposto le loro perplessità in merito a questa scelta che rientra, insieme ad altre, ad un piano generale di riassetto dei presidi sanitari sul territorio. I dem hanno infatti chiesto alla Regione Lazio e alla ASL RM 1 di attivarsi per mantenere, nello spoke previsto in via salita della Marcigliana, anche la postazione del 118. Intanto prosegue anche un’altra raccolta firme, sempre promossa di Fdi, relativa alla chiusura delle sede Asl di largo Rovani.