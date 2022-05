Settebagni, il quartiere si mobilita contro lo spostamento del 118

Il quartiere Settebagni si oppone allo spostamento del 118 di via della Marcigliana. In un incontro organizzato dal consigliere del III Municipio di Fratelli d’Italia Fabrizio Santinelli e dal consigliere regionale Antonello Aurigemma, al quale ha partecipato anche la consigliera Laura Corrotti, è stato affrontato questo problema insieme ai residenti della zona.

Nell’ambito della ridefinizione dei servizi sanitari, così come sta accadendo per la chiusura della Asl di largo Rovani, anche il servizio di ambulanze dovrebbe cambiare sede. Un’eventualità alla quale si stanno opponendo anche il vice presidente del “Comitato di quartiere Settebagni”, l’associazione “Il mio quartiere” con la rappresentante Marina Fava, il presidente del Settebagni calcio Gabriele Massari, tutti presenti all’incontro tenutosi martedì 24 maggio.

Lo spostamento un danno per il quartiere

“Non siamo contrari a nuove aperture ma alle chiusure – spiega a RomaToday Fabrizio Santinelli - è mancata un’interlocuzione tra i cittadini e l’amministrazione. Il 118 di via della Marcigliana rappresenta l’ultimo baluardo sanitario del quadrante più a nord del nostro municipio. Spostarlo da un’altra parte, pare in una sede più centrale verso Nuovo Salario o addirittura su via Monelli, sarebbe un grave danno per il quartiere”

Negli anni ha salvato molte vite

Santinelli sottolinea quanto questo servizio sia importante a Settebagni: “È vero che il 118 va dappertutto ma in questo ambito particolare è servito spesso e volentieri perché ci sono tanti anziani. La tempestività degli interventi è stata spesso decisiva. Non voglio speculare su quanti ne hanno avuto bisogno però lì ci sono due centri sportivi e tre anni fa un ragazzo è stato salvato dopo aver accusato un problema. C’è poi la via Salaria verso Monterotondo dove si verificano molti incidenti automobilistici”.

Proposto lo spostamento presso la stazione dei treni

Durante l’incontro con i cittadini sono state avanzate anche delle proposte alternative. La più apprezzata è stata quella relativa all’apertura dei locali del 118 presso la stazione dei treni: “Ci sono dei locali ammalorati ed in disuso – sottolinea Santinelli – già da tempo si sta parlando con Rfi per il recupero dello Scalo e questa potrebbe essere una soluzione.. Faremo tutto il possibile per bloccare questa situazione sperando che chi siede sulle poltrone decisionali si renda conto quanto questo territorio abbia bisogno di maggiori servizi e non di una loro diminuzione”.