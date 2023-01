Da Porta di Roma a Vigne Nuove, alberi potati e ceppaie rimosse

Interventi di manutenzione nel quadrante di Porta di Roma. Nel quartiere del Municipio III sono in corso lavori di diserbo stradale, potatura alberature, eliminazione della vegetazione infestante, messa in sicurezza stradale e ripristino della segnaletica.

Porta di Roma, inteventi sul verde

“Gli interventi - hanno fatto sapere il minisindaco del Roma Montesacro, Paolo Marchionne, e l’assessore alle Politiche Ambientali, Matteo Zocchi - interesseranno intere strade non ancora in carico all'Amministrazione e che, solo con un costante e costruttivo dialogo con il Fondo proprietario siamo riusciti a pianificare. Ringraziamo per la collaborazione e la condivisione di questi primi obiettivi raggiunti anche i residenti, che negli anni si sono organizzati per prendersi cura del quartiere".

Rimozione delle ceppaie a Vigne Nuove

Contestualmente è partita a Vigne Nuove, in via Boetti Valvassura e via Pasquati la rimozione delle ceppaie con nuove piantumazioni di circa cinquanta alberature, nello specifico peri da fiore, che consentiranno di iniziare a ricostituire il patrimonio arboreo della zona. Potature in corso anche in via Amalia Bettini.

“Interventi che si aggiungono al diserbo viabilità principale su via di Vigne Nuove e alla riqualificazione dell'area ludica di via Imer tornata alla fruizione delle famiglie e quella di via Amato a Casale Nei in corso di sistemazione. Un'attenzione a 360 gradi che - hanno sottolineato Marchionne e Zocchi - intendiamo proseguire nell'immediato futuro con l'obiettivo di far vivere meglio i cittadini e le cittadine di questa enorme porzione di territorio".