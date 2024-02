Asilo, scuola materna e centro sportivo. Così cambia Porta di Roma

Un quartiere che non dovrà più ruotare esclusivamente intorno al centro commerciale, ma offrire servizi e spazi per le famiglie e i residenti della zona. Il Municipio III lavora al nuovo volto di Porta di Roma. Il parlamentino di Montesacro ha infatti approvato una delibera con la quale ha dato nuovi indirizzi per la realizzazione delle opere pubbliche della convenzione urbanistica.

“Riavviare il completamento del quartiere Porta di Roma, vuol dire anche immaginare l’insediamento e il potenziamento dei servizi pubblici di quartiere per le persone che lo abitano” hanno commentato il presidente, Paolo Marchionne, e l’assessore all’Urbanistica, Matteo Pietrosante.

Asilo nido, materna e impianto sportivo

Nel documento approvato da Piazza Sempione vengono stralciate alcune opere che il privato deve ancora realizzare con l’indicazione che le risorse finanziarie liberate vengano investite su altri interventi.

Confermata la necessità di realizzare un asilo nido che potrà accogliere sessantanove bambini, così come la scuola materna con tre sezioni previste nell'area tra via Alberto Lionello, via Adolfo Celi e via Piero Tellini. Stralciati il centro anziani con la bocciofila, una seconda scuola materna e il secondo asilo nido inizialmente previsti.

Chiesti invece un impianto sportivo con piscina coperta e spogliatoi; campo da pallavolo e basket. Il tutto con spogliatoi annessi. Una hall per l’accoglienza; locali polifunzionali per attività di corpo libero e palestra. Qualora la superficie dell’area lo consentisse, è scritto nella delibera, un campo polifunzionale all’aperto.

Previsto anche un centro polifunzionale per ospitare corsi e attività di piccoli gruppi. Sale comuni e servizi igienici. La struttura dovrà avere diversi ingressi cosicché, una volta definite le funzioni, possano essere garantite entrate distinte per ciascuna attività. Sarà anche un centro civico che potrà ospitare diversi servizi forniti dal municipio.

Il rifacimento delle strade

A Porta di Roma, grazie al lavoro congiunto con l’assessore capitolino all’Urbanistica Maurizio Veloccia, sono in corso gli interventi di manutenzione della rete stradale del quartiere ad opera del soggetto attuatore, a partire da viale Carmelo Bene. “Al termine dei quali - hanno sottolineato Marchionne e Pietrosante - municipio e comune potranno finalmente prendere in carico definitivamente strade e marciapiedi del quartiere”.

Il Parco delle Sabine

È inoltre in corso la progettazione del Parco delle Sabine, che doterà il municipio di un nuovo grande parco urbano attrezzato e vivibile, “un intervento utile anche alla ricucitura di diversi quartieri del territorio, come Fidene, Serpentara e Porta di Roma”. Per Piazza Sempione “un importante lavoro di programmazione e pianificazione con il quale stiamo finalmente realizzando il quartiere moderno e vivibile promesso da anni alle tante persone che hanno scelto di abitarci".