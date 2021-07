Dopo quindici anni, la Piazza Archeologica di Casale Nei apre al pubblico. Lo annunciano in una nota congiunta Giovanni Caudo, Presidente del Municipio Roma III-Montesacro insieme a Stefano Sampaolo, Assessore all’Urbanistica del Municipio Roma III

/ Via Ferruccio Amendola

Martedì 20 luglio alle 10 la Piazza Archeologica di Casale Nei entra in possesso di Roma Capitale e del Municipio III. Nel pomeriggio, alle 17.30 la Piazza, posizionata tra via Cesco Baseggio e via Ferruccio Amendola sarà aperto ai cittadini dopo ben 15 anni.

La Piazza Archeologica riapre dopo 15 anni

Ad annunciare l’apertura della Piazza Archeologica è Giovanni Caudo, Presidente del Municipio Roma III-Montesacro insieme a Stefano Sampaolo, Assessore all’Urbanistica del Municipio Roma III, in una nota congiunta.

Nella nota, Caudo ricorda come sebbene l’opera pubblica a carico dei privati del Piano di Zona Casale Nei, fosse ultimata da tempo non si riusciva ad andare avanti e collaudarla.

Ma dopo tre anni dal suo insediamento, la Piazza Archeologica finalmente riapre al pubblico , dopo essere stata oggetto come "tanti altri casi a Roma di degrado a causa d’incuria e vandalismi. “Finalmente giriamo pagina” afferma Caudo che ringrazia “per la pazienza e costanza i cittadini, l'impegno del Municipio e alcuni funzionari di Roma Capitale che si sono impegnati a risolvere una vicenda che era diventata paradossale”.