Nel parco visitato dal sindaco un fiume di liquami: “E’ così da un anno e mezzo”

Un fiumiciattolo di liquami che emerge dal verde, un pantano maleodorante e insalubre che da tempo preoccupa i residenti e i fruitori del parco costretti a convivere prima con il divieto assoluto di avvicinarsi a quel rivolo di melma e adesso con le transenne che poco possono contro fetore e odore nauseabondo. Succede nel parco di via Leonida Repaci alla Bufalotta, quello visitato appena qualche settimana fa anche dal sindaco di Roma, Roberto Gualtieri, in sopralluogo nella periferia del Municipio III.

Liquami nel parco della Bufalotta

Una situazione che nell’area verde “si trascina ormai da un anno e mezzo” - spiega il consigliere e capogruppo di Fratelli d’Italia a Piazza Sempione, Manuel Bartolomeo. “Gli sversamenti fognari continuano senza fine. La situazione è davvero inaccettabile, fuori da ogni logica”.

Nonostante le segnalazioni e gli interventi messi in campo la questione ancora non è stata risolta. Solo tamponata. “In occasione della visita del sindaco abbiamo fatto presente la problematica e Acea sta lavorando affinchè il tutto possa essere risolto nel più breve tempo possibile, è una questione che stiamo seguendo con attenzione e che non sottovalutiamo”, ha spiegato a RomaToday l’assessore alle politiche ambientali del municipio III, Matteo Zocchi.

Un fiume di liquami maleodorante in mezzo al parco

“I solleciti in commissione fatti da due mesi a questa parte e il sopralluogo con l’assessorato non bastano. Così come il lavoro di Acea che - ha spiegato Bartolomeo - interviene aspirando il materiale fognario, il quale probabilmente arriva da una vicina congregazione religiosa. La situazione è grave: c’è un oggettivo pericolo per la salute e - incalza l’esponente del centrodestra di Montesacro - non è possibile che dei liquami vengano sversati in un parco frequentato dalle famiglie, tra le case del quartiere e a due passi da una Riserva Naturale, quella della Marcigliana”.