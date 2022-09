Riaperto dopo dieci anni il nido di Castel Giubileo

Dopo dieci anni, è stato riaperto l’asilo nido “Il Castello di Gelsomina” a Castel Giubileo. Un momento che gli abitanti del III municipio aspettavano dal 2012 quando, dopo parere della Asl Roma A che aveva giudicato inadeguata la struttura, se ne decise la chiusura. Un fatto che suscitò scalpore visto che lo stesso asilo, nel 2007, era stato ristrutturato, con un investimento di 176mila euro. All’inaugurazione erano presenti il sindaco di Roma, Roberto Gualtieri, l’assessora capitolina alla scuola, Claudia Pratelli, il presidente del III Municipio, Paolo Emilio Marchionne, e la sua vice, con deleghe alle polistiche scolastiche e giovanili, Paola Ilari. Per far riaprire i battenti all’asilo nido ci sono voluti ben 450mila euro di ulteriori lavori.

Asilo nido insalubre

Nel 2012, sono stati l’allora presidente del III Municipio, Cristiano Bonelli, e l'assessore alle politiche dell'infanzia e asili nido, Francesco Filini, a spiegare il perché della decisione di chiudere la struttura. I due, in una nota, avevano lanciato l’allarme sulla salute dei frequentanti, parlando di “numerosi certificati medici di bimbi che, durante l'anno scolastico, hanno accusato bronchiti e patologie respiratorie, dovute all'insalubrità degli ambienti resi eccessivamente umidi dalla falda acquifera su cui in passato è stata edificata la struttura”. Addirittura, per mettere in sicurezza la salute dei più piccoli, l’asilo si sarebbe dovuto “radere al suolo e ricostruito”.

Nel 2015 stanziati 450mila per la ristrutturazione

Il III Municipio, nel 2015, vede presidente Paolo Emilio Marchionne, e stanzia 450mila per i lavori di ristrutturazione: argine alle infiltrazioni, tinteggiatura e l'arrivo dei nuovi arredi con quelli vecchi utilizzati nel nido di via Cerusico, che aveva sostituito Il Castello di Gelsomina nell'offerta del vecchio Quarto. Una spesa importante, a testimonianza del fatto che l’edificio aveva effettivamente dei seri problemi. Solo nel 2016, però, sembra che i lavori possano effettivamente partire, dopo lo sgombero della struttura che, nel frattempo, era stata occupata abusivamente.

I ritardi nei lavori

I lavori cominciano solo nel 2018, con un tempo stimato di sei mesi. Peccato, che a fine 2019, i cantieri non siano ancora stati terminati. A novembre, l’allora minisindaco, Giovanni Caudo, aveva spiegato che “il 24 ottobre, i lavori di ristrutturazione dell’asilo nido di via Castel Giubileo 33sono stati sospesi a causa di problemi intervenuti con l’impresa affidataria per alcune irregolarità relative ai contratti di lavoro degli operai. Il lavoro dovrebbe riprendere a breve, ma si sottolinea che nel contratto d’appalto la scadenza è comunque fissata per il giorno 19 marzo 2020”. Peccato che il 9 marzo del 2020 sia cominciata la pandemia di covid-19 anche in Italia. Lavori quindi di nuovo bruscamente interrotti. Una vera e propria maledizione che, alla fine, è stata sfatata.

“Una grande soddisfazione, dopo anni di impegno, ridare al quartiere un servizio così importante – ha dichiarato in una nota il presidente del III Municipio, Paolo Emilio Marchionne - ricordare a tutti e tutte che a chiudere un servizio pubblico si fa presto. A riaprirlo ci vogliono anni. Nel 2012, per la destra che governava, bastò una lettera per trasferire il servizio a chilometri di distanza dal quartiere. Abbiamo iniziato a lavorare alla sua riqualificazione per riaprirlo dal 2013 e nel 2015 abbiamo stanziato 450.000 euro per la sua riapertura”.

Sulla stessa linea la vicepresidente, Paola Ilari, soddisfatta perché “il quartiere di Castel Giubileo ha visto restituito un importante servizio, chiuso 10 anni fa dal centrodestra. Le pari opportunità, il contrasto alle diseguaglianze e alle povertà educative passano attraverso la possibilità di supporto che le amministrazioni danno allo sviluppo educativo. Piccole rivoluzioni sono state fatte, grazie ad un nuovo sistema di iscrizioni che prevede di poter iscrivere i bambini durante tutto l'anno, consentire orari più estesi e dare l'opportunità alle famiglie con meno possibilità di non pagare”.

“Il nido il Castello è un po' un simbolo del nostro impegno fin dall'inizio di questa consiliatura – ha sottolineato l’assessora capitolina alla scuola, Claudia Pratelli - un enorme investimento sull'educazione a partire dalla prima infanzia. In modo particolare per i nidi, lo abbiamo fatto attraverso l'abbattimento radicale delle rette, progettando, con il Pnrr, nuove strutture nei quartieri dove non ci sono e ce n'è più bisogno, allungando gli orari di apertura, supportando i municipi con risorse aggiuntive per il verde scolastico, semplificando le procedure di iscrizione”.