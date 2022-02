Le promesse di Gualtieri a Cinquina, dall’area ludica al prolungamento della linea 86

Dall’incontro con i volontari della Protezione Civile alla visita nella scuola intitolata a Lea Garofalo, molto attiva sui temi della legalità e della sostenibilità ambientale, fino alla tappa nella parrocchia San Domenico di Guzman, che accoglie tanti giovani nelle sue attrezzate aree sportive. Il tour del sindaco di Roma, Roberto Gualtieri, nei quartieri della città ha attraversato Cinquina: una delle zone più estreme del Municipio III. Qui il primo cittadino ha voluto incontrare e confrontarsi con cittadini, associazioni culturali e sportive, volontari e comitati di quartiere per conoscere le criticità maggiori e sviluppare prospettive.

L’area ludica di via Leonida Rapaci

“Parlando con alcune famiglie ne abbiamo accolto le richieste più urgenti, come la riapertura dell’area ludica di via Leonida Repaci, molto frequentata da bambini e ragazzi” - ha detto Gualtieri che ha invece raccolto l’invito della vivace assemblea nel centro anziani ad implementare decoro, pulizia e trasporti pubblici.

Anche a Cinquina “la città dei 15 minuti”

“È stato un pomeriggio molto ricco, in cui è emerso che non solo occorre lavorare per ripulire le strade e migliorare i trasporti, ma anche realizzare un quartiere più vivo, con i servizi vicini e con poli di aggregazione, di scambio e di partecipazione che migliorino la qualità della vita dei cittadini: proprio la nostra idea - ha detto il sindaco - di ‘città dei 15 minuti’.”

Cinquina, “entro aprile” lina 86 fino a via Canetti

Il prolungamento della linea 86 fino a via Canetti, “entro la fine di aprile” - ha promesso l’assessore capitolino ai Trasporti, Eugenio Patanè, nell’ambito del lavoro di ripianificaziome delle linee di superficie del Tpl che il Comune sta portando avanti in tutti i municipi. “Un intervento che andrà ad eliminare le linee inutili e a potenziare quelle più importanti e strategiche che entrano nei quartieri, li servono adducendo passeggeri alle linee portanti”.

I mezzi sharing in periferia

Altro argomento affrontato è l'estensione dei mezzi sharing in periferia, “uno dei principi che ispira il nuovo regolamento che sarà approvato entro sei mesi”. “Abbiamo detto più volte - ha aggiunto Patanè - che è nostra intenzione tentare di dare allo sharing una funzione trasportistica vera e propria e quindi dovremo fare in modo che i mezzi dello sharing, oggi concentrati soprattutto in centro, siano diffusi su tutto il territorio proprio per facilitare l’ingresso in centro dei cittadini che vivono in periferia”.

Gli impegni di Comune e Municipio III per Cinquina

“Patti di collaborazione per i beni comuni, interventi di riqualificazione dei parchi e delle aree ludiche, la realizzazione di un centro civico con un teatro pubblico ed un impianto sportivo, garantire il trasporto pubblico e sfruttare le potenzialità della Riserva della Marcigliana” - ha riassunto gli impegni per Cinquina il presidente del Municipio III, Paolo Marchionne. “Abbiamo invertito l’agenda della città impegnandoci a cambiare i quartieri più lontani dal centro ed è stato bello trovare tanta gente intorno a noi”.