Verso lo sblocco la convenzione Porta di Roma: il municipio vuole strade e parco

Il municipio III incalza i costruttori e non solo sul versante di Talenti per il quale il parlamentino di Montesacro ha chiesto la realizzazione delle opere a scomputo rimaste “fantasma”. Piazza Sempione vuole arrivare anche allo sblocco della convenzione relativa al quartiere Porta di Roma e ha avviato un dialogo con il nuovo soggetto attuatore.

Verso lo sblocco la convenzione Porta di Roma

“Stiamo lavorando sia per ripristinare le strade e i marciapiedi di Porta di Roma, perfezionando così il passaggio di proprietà al Comune di Roma, sia per far completare il Parco delle Sabine, un enorme polmone verde del nostro territorio rimasto incompiuto" - ha detto l’assessore all’Urbanistica del Municipio III, Matteo Pietrosante, a margine di un incontro al Dipartimento di Urbanistica di Roma Capitale.

Il Parco delle Sabine da completare

Per quanto riguarda le strade, tutte già collaudate nel 2013, c’è la disponibilità del municipio a prenderle in carico ma solo dopo gli adeguati interventi di rifacimento affinchè la città possa prenderne possesso nelle migliori condizioni possibili. Tra le arterie in questione c’è anche la viabilità principale come viale Carmelo Bene. Un quadrante, quello di Porta di Roma, che da lungo tempo attende il completamento del Parco delle Sabine; 147 ettari tra Fidene e Serpentara immaginati come il polmone verde del Municipio III e invece decaduti sotto i colpi della mancata manutenzione da parte dei costruttori con pure un annoso contenzioso con Roma Capitale a complicare negli anni le cose. “Il nuovo soggetto attuatore - ha detto Pietrosante a RomaToday - sta elaborando il nuovo progetto per farlo approvare al Dipartimento e arrivare al completamento del parco”. Poi ci sarà l’agognata consegna alla città.

"Un percorso complesso e difficile ma che sono certo porterà alla risoluzione delle annose questioni che tengono in scacco da tantissimo troppo tempo i cittadini e le cittadine del quartiere Porta di Roma" - ha sottolineato il presidente del Municipio III, Paolo Marchionne.

Decoro davanti al maxi centro commerciale

Intanto si lavora al decoro della zona. Sono partite all'alba di questa mattina le operazioni di pulizia dell'area verde antistante il parcheggio del centro commerciale Porta di Roma che versava in condizioni pietose ormai da troppo tempo. "La situazione non era più sostenibile, erano anni che l'intero quadrante aspettava un segnale da parte dell'amministrazione, ora - ha commentato l'assessore alle Politiche ambientali Matteo Zocchi - bisognerà averne cura ed evitare che certi scenari si ripetano".