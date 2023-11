Non solo giochi, a Cinquina apre anche l'area fitness

Adesso il parco è completo. A Cinquina è stata riaperta l’area fitness realizzata nell’area verde di via Leonida Repaci. Panche, parallele e attrezzi sono dunque tornati nella disponibilità della cittadinanza che potrà utilizzare il parco per allenarsi e fare attività fisica.

Area fitness nel parco di Cinquina

“Un intervento che abbiamo voluto e seguito insieme al sindaco Roberto Gualtieri, all’assessora all’ambiente Sabrina Alfonsi e al presidente della commissione Giammarco Palmieri per restituire al quartiere la fruizione di un parco pubblico molto frequentato in un territorio a cui teniamo molto” hanno dichiarato in una nota il consigliere comunale Riccardo Corbucci e la consigliera del III municipio Federica Rampini.

L'area giochi reclamata dalle famiglie

La riapertura dell’area fitness completa la sistemazione del parco avvenuta lo scorso anno con la totale riqualificazione dell’area ludica per bambini. Scivoli e altalene che le famiglie della zona reclamavano da tempo per avere un punto di incontro e socializzazione dedicato ai più piccoli. Una richiesta che gli abitanti del quartiere di Cinquina avevano fatto direttamente al sindaco di Roma, Roberto Gualtieri, in occasione della sua visita in zona poco dopo l’insediamento in Campidoglio.