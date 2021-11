Cinghiale investito a Porta di Roma, è il terzo in due settimane: “Situazione pericolosa”

La grossa carcassa nel bel mezzo della strada, sul ciglio un manipolo di persone a segnalare agli automobilisti in arrivo la presenza dell’animale esanime sulla corsia e una tipologia di incidente che ormai a Porta di Roma non è più una novità. Cinghiale investito e ucciso su viale Carmelo Bene: lo stradone che attraversa Parco delle Sabine mettendo in collegamento il versante di Colle Salario e Fidene, con quello di Casale Nei prossimo al grande centro commerciale.

Cinghiale investito a Porta di Roma: è il terzo in due settimane

Una zona in cui i cinghiali ormai sono di casa. Esemplari adulti, cuccioli, animali in avanscoperta in solitaria o in branco. D’altronde la Riserva della Marcigliana è proprio li a due passi, poco oltre il Grande Raccordo Anulare. Dall’altra parte i 140 ettari del Parco delle Sabine. Habitat naturali per i cinghiali che però, probabilmente attirati dai rifiuti, non disdegnano la discesa nel tessuto urbano: tra palazzine residenziali, parchi pubblici e aree giochi, vetrine di negozi e auto in transito. Pericoloso per loro e per chi frequenta il quartiere. Ieri sera, intorno alle 21, l’ennesimo schianto: “È il terzo cinghiale investito lungo viale Carmelo Bene nel giro di un paio di settimane” - denuncia l’Associazione Volontari Parco delle Sabine. “La situazione - aggiunge - è alquanto seria e pericolosa sia per gli animali che per i cittadini che transitano lungo il viale”.

L'invasione dei cinghiali mai risolta: l'impegno di Gualtieri

Una questione quella dell’invasione dei cinghiali a Roma mai risolta. Colpa dei protocolli mai applicati e del braccio di ferro tra Regione e Comune andato in scena negli ultimi anni. Così nulla per arginare la presenza degli ungulati in città è stato fatto. Toccherà al neosindaco Roberto Gualtieri: l’ex Ministro ha iniziato, con molte difficoltà, dalla pulizia della città, voluta per liberare le strade dai rifiuti che inevitabilmente attraggono gli animali selvatici. In campagna elettorale, l’indomani dell’esposto alla Procura dell’allora sindaca Virgina Raggi contro la Regione, l’impegno: la convocazione di un tavolo operativo con tutti i soggetti coinvolti nella tematica per cercare di trovare una soluzione. “Io farò immediatamente questo" - aveva annunciato Gualtieri. La città se lo aspetta.