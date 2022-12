Un nuovo polo civico a Casale Nei. E’ questo l’obiettivo fissato dal Roma Montesacro dove il consiglio municipale ha approvato una delibera proposta dalla Giunta volta a riorganizzare le opere previste nell'ambito del Piano di Zona Casale Nei.

Un nuovo polo civico a Casale Nei

Il documento di Piazza Sempione indirizza i fondi destinati alle opere pubbliche per i servizi del quartiere alla realizzazione di un polo civico multifunzionale nel terreno di via Stefano Satta Flores. Un luogo di incontro e socializzazione che nel quartiere manca: Casale Nei, sorto nel 2003 intorno ad uno dei centri commerciali più grandi d’Europa, dopo quasi vent’anni ancora attende il completamento di alcune opere di urbanizzazione e la consegna di parchi e spazi destinati ai cittadini, alle famiglie e alle realtà sociali e associative della zona. Il Municipio III vuole uno spazio che abbia: una hall con funzione di accoglienza; un locale idoneo ad ospitare un punto ristoro; un locale principale idoneo a svolgere la funzione di sala comune polifunzionale; sale più piccole atte ad ospitare attività associative; un’ opportuna dotazione di servizi igienici. Fuori uno spazio verde dotato di playground polifunzionale. Nella direttiva si sottolinea come il polo civico dovrà avere massima accessibilità per le persone con mobilità ridotta ed essere dotato di strumenti idonei al contenimento dei consumi energetici.

Un parco e la riqualificazione della piazzetta

“L'approvazione della delibera è una tappa di un percorso che abbiamo iniziato già negli scorsi mesi e che ha portato alla consegna al municipio del Parco Amato e alla programmazione dei lavori di riqualificazione di largo Luchino Visconti” - hanno sottolineato il presidente del Municipio III, Paolo Marchionne, l’assessore all’Attuazione Urbanistica, Matteo Pietrosante e la presidente della commissione urbanistica, Simona Sortino.

“L'obiettivo più generale che stiamo perseguendo, nell'ambito urbanistico, è quello di fornire ai nuovi quartieri del nostro Municipio poli di aggregazione cittadina e di servizi pubblici di prossimità. Un grande impegno che - hanno detto - passa per il recupero degli immobili pubblici abbandonati nei quartieri storici e per il completamento della pianificazione dei nuovi quartieri".