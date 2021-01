Casale Nei, altalene rotte e scivoli troncati a metà: i bambini restano senza giochi

“Il parco è stato completamente distrutto ed è inagibile per i bambini”. Rabbia e sconforto nelle parole dei genitori di Casale Nei, periferia del Roma Montesacro. Qui l’unica area giochi del quartiere, sorto nel 2003 intorno ad uno dei centri commerciali più grandi d’Europa e ancora incompleto, versa in condizioni pessime: scivoli troncati a metà, scale rimaste senza pioli, altalene penzoloni con le catene e le travi di sostegno spezzate.

Casale Nei: i bambini restano senza area giochi

Colpa dei vandali, ma anche di una manutenzione praticamente inesistente: li da anni sono i genitori, i volontari e le associazioni che, con giornate di decoro partecipato e iniziative straordinarie, si occupano di tenere linda e fruibile l’area giochi della zona. “Per accordo non scritto le famiglie che devono disfarsi dei giochi in ottimo stato che i loro bambini non usano più li portano nel parco mettendoli a disposizione di tutti” - raccontano da Casale Nei. Una vera e propria comunità con il parchetto a rappresentare il punto di incontro: “Un’area giochi che normalmente nelle belle giornate accoglie un centinaio di bambini con le famiglie”.

La rabbia delle famiglie di Casale Nei: "Mancano controlli e manutenzione"

Impensabile accettare che sia ridotta così. “Qualche tempo fa in una notte di Capodanno fu completamente vandalizzato, ma qui il problema - sottolinea un papà - è che non servono festività o notti di San Silvestro: gli atti vandalici sono peggiorati. Il parco è stato completamente distrutto ed è inagibile”.

Chiedono un intervento immediato che possa restituire quell’angolo di socialità al quartiere: “E’ indecente che strutture pagate dai contribuenti, che servono a bambini e famiglie vengano ridotte così perchè - accusano da Casale Nei - non c’è controllo. La manutenzione è inesistente”.