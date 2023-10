"Erbacce, rifiuti e deiezioni canine ovunque. Il nostro quartiere rischia emergenza sanitaria" 

Erbacce lungo i marciapiedi, rifiuti sparsi e quelle deiezioni canine non raccolte dai padroni dei cani che rendono i marciapiedi ancor più sporchi e maleodoranti. I residenti di Casale Nei chiedono un intervento di sfalcio e pulizia per ripristinare il decoro lungo le strade del quartiere che così, dicono, “versa in uno stato emergenziale”.

Strade sporche a Casale Nei

Le condizioni peggiori nel quadrante di via Corrado Mantoni. “Qui - scrive un nostro lettore - sta diventando un problema sanitario. Ci sono rifiuti, escrementi di animali. É davvero qualcosa di incredibile"

"Dove sono le istituzioni? Dobbiamo attendere una qualche epidemia per un intervento di pulizia?”, si sfoga l’uomo che vive nel quartiere del Municipio III.

Il municipio III: "Entro novembre sfalci, pulizia e decoro"

Da Piazza Sempione la replica. “In queste settimane come amministrazione su cura del verde, sfalci e pulizie abbiamo dato massima priorità alle scuole del territorio e ai punti sensibili del municipio. Contemporaneamente - fa sapere l’assessore all’Ambiente, Matteo Zocchi - siamo al lavoro su tutti gli altri quadranti e arriveremo anche a Casale Nei. La prossima tappa delle operazioni di sfalcio e pulizia sarà al Tufello. Procediamo per step - assicura l’assessore - ed entro novembre tutta la situazione legata al decoro delle strade sarà normalizzata”.