Sulla "strada maledetta" dei 100 incidenti arrivano le strisce pedonali luminose

Sono stati installati questa mattina i segnalatori lampeggianti a fianco degli attraversamenti pedonali in via di Casal Boccone, dopo la rotatoria di via Ugo Ojetti, in prossimità di un complesso residenziale. Lo scopo di questo intervento - ha fatto sapere il Campidoglio - è garantire maggiore sicurezza ai pedoni, rendendo più visibili le strisce, anche di notte.

La "strada maledetta" dei 100 incidenti

E’ proprio su via di Casal Boccone, tristemente ribattezzata la “strada maledetta” visti gli oltre 100 incidenti in tre anni, che nel novembre scorso, all’altezza del civico 100, è stato travolto e ucciso Riccardo Contreras, 47enne padre di tre figli. Il lavoro eseguito da Anas, frutto di una Convenzione con Roma Capitale, fa parte di un più ampio quadro di opere che interessano tutta la strada per una superficie di oltre 3 chilometri, con rifacimento di asfalto e segnaletica.

Segnalatori lampeggianti su via di Casal Boccone

"Le strade della nostra città sono al centro della programmazione capitolina e il tema della sicurezza è imprescindibile. Ridurre al massimo la possibilità che si verifichino incidenti è importantissimo e per questo motivo stiamo pianificando interventi che puntano a garantire maggiore tutela alle persone. I nuovi segnalatori luminosi a Casal Boccone - ha spiegato l’assessore ai Lavori Pubblici di Roma Capitale Ornella Segnalini - sono attivi e grazie all’alimentazione con pannelli fotovoltaici funzionano h24. Un migliore manto stradale, segnaletica adeguata e una buona educazione stradale possono realmente essere la chiave di volta per evitare incidenti e tutelare vite”.



“Nel Municipio III stiamo portando avanti un complessivo progetto di riqualificazione che interessa le nostre strade. Il restyling di via di Casal Boccone - ha aggiunto il presidente del Municipio III, Paolo Marchionne - è molto importante non solo in termini di viabilità ma anche di sicurezza stradale. Grazie al contributo dell’assessore Segnalini stiamo rendendo il quartiere più vivibile per tutti”.