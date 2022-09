A Casal Boccone rimossi oltre 300 metri cubi di rifiuti

Operazione di bonifica a Casal Boccone dove sono stati rimossi più di 300 metri cubi di rifiuti ingombranti. “Un intervento che i cittadini e le cittadine aspettavano da tempo e che oggi è finalmente realtà” - hanno commentato il presidente del Municipio III, Paolo Marchionne, e l’assessore all’Ambiente, Matteo Zocchi. I materiali raccolti in quella che era diventata una vera e propria discarica a cielo aperto saranno smaltiti dalle ditte incaricate e l’operazione andrà avanti per tutta la settimana.

Casal Boccone rimossi oltre 300 metri cubi di rifiuti

“La tutela dell’ambiente e la vivibilità in ogni quartiere, soprattutto in quelli di nuova costruzione, deve essere al centro dell’azione politico-amministrativa del Municipio. Lo dobbiamo ai cittadini e alle cittadine e soprattutto ai giovani e alle nuove famiglie che si stanno stabilendo qui per costruire il proprio futuro”. Sempre a Casal Boccone al lavoro gli operai per il diserbo delle arterie della grande viabilità.

A Casal Boccone pulizia e diserbo lungo le strade

“Siamo stati dunque in grado di essere attivi su più fronti in contemporanea” - hanno aggiunto Marchionne e Zocchi sottolineando la proficua collaborazione con Ama e Comune. “Contiamo di fare sempre meglio per sbloccare gli ingranaggi di una macchina burocratica che sta con pazienza e impegno cominciando, in molti settori, a ripartire".