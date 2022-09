L’area ludica curata dalle mamme è rimasta senza giochi: così il municipio vuole farla rinascere

Giochi rotti e mancata manutenzione, se non ad opera dei volontari residenti del quartiere, soprattutto mamme. Da anni l’area ludica di Casa Nei vive uno stato di progressivo deterioramento ed è diventata inaccessibile alle famiglie: erba alta, rovi, sporcizia e pericoli sparsi. Un piccolo parco, rimasto imbrigliato nelle maglie della burocrazia, che i cittadini reclamano da tempo per restituire ai bambini della zona un luogo attrezzato, idoneo e sicuro nel quale giocare.

Il parco di Casale Nei passa al Municipio

Obiettivo che potrebbe essere prossimo. Il Dipartimento Patrimonio ha consegnato ufficialmente l’area ludica di via Giuseppe Amato al Municipio III, così come richiesto da Piazza Sempione, che ora avrà dunque competenza nella manutenzione.

“Un piccolo grande traguardo su cui lavoriamo da tempo a fari spenti e senza annunci. Un’area ludica fondamentale per dare ossigeno, spazio e divertimento ai tanti bambini e alle tante bambine del quartiere di Porta di Roma-Casale Nei, che purtroppo, da anni a questa parte, non ha più un’area giochi adeguata, tra mancata manutenzione e giochi rotti. Se le cose non vengono curate si deteriorano. Come la fiducia. Per questo - ha commentato il presidente del Municipio III, Paolo Marchionne - abbiamo deciso di impegnarci con la presa in carico dell’area e nell’investimento di risorse per la sostituzione dei giochi il prossimo anno e per la riqualificazione dell’intera area. Ringrazio i cittadini e le cittadine per le segnalazioni di questi mesi, come sempre uno stimolo per fare meglio e di più”.

L’area ludica di Casale Nei verso la rinascita

Per vedere l’area ludica di Casale Nei riqualificata e pienamente fruibile bisognerà ancora attendere, “ma - ha sottolineato il minisindaco - è un investimento sul futuro su cui non si può tornare indietro”.