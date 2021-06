Settebagni, porta a porta flop: il Comune chiede ad Ama di rimettere i cassonetti

Niente più porta a porta, a Settebagni tornano i cassonetti stradali. “La complessità urbanistica del quartiere, costituito da strade strettissime ed in salita, impedisce il regolare svolgimento del servizio con innumerevoli ripercussioni sugli utenti e sulle condizioni di sicurezza degli operatori” - ha scritto in una nota l’assessora ai Rifiuti di Roma Capitale, Katia Ziantoni, annunciando il passo indietro. Addio raccolta porta a porta, per le strade della borgata lungo la Salaria ritorneranno i cassonetti: quelli da 1100 litri.

A Settebagni porta a porta flop: tornano i cassonetti

Un porta a porta mai decollato quello di Settebagni con le stradine della borgata ciclicamente disseminate di sacchetti della spazzatura mai portati via, buste appese a ringhiere e cancelli, bidoncini condominiali stracolmi. D’estate poi odore nauseabondo e il timore dell’arrivo dei topi. Tutto segnalato, denunciato ad Ama e Municipio III con tanto di foto, indirizzi e orario dello stato pietoso di ingressi e angoli di strade. Ad aiutare i residenti nella mappatura del degrado urbano anche l'App Junker, l'applicazione per smartphone nata in supporto della differenziata e trasformata in strumento veloce e immediato per le segnalazioni.

Raccolta tanto disastrosa, “carente e inadeguata”, da indurre i residenti, appoggiati dall’associazione Don Chisciotte e assistiti dall’avvocato Mario Costanzo, ad intraprendere una class action contro Ama e Roma Capitale. Ricorso accolto dalla Commissione Tributaria con il Comune tenuto a rimborsare ai ricorrenti il 20% della Tari versata negli anni 2017-2018.

Settebagni: due settimane per riportare i cassonetti

Dopo poco più di un anno dalla decisione dei giudici la scelta del Campidoglio, stop porta a porta. L’assessora Ziantoni ha chiesto ad Ama di inviare entro due settimane una proposta per il ripristino dei cassonetti stradali “al fine di adottare i successivi e necessari atti di competenza con lo scopo di risolvere le problematiche di raccolta evidenziate dai cittadini”.

Il quartiere: "Nostra voce ascoltata"

“Siamo felici che finalmente, dopo tanti anni, è stata ascoltata la voce dei cittadini e ringraziamo l'assessore ai rifiuti del III Municipio, Francesco Pieroni, che in questi ultimi anni ha ascoltato la nostra voce e lavorato con noi per trovare una soluzione con l'amministrazione centrale ed AMA” - ha scritto il Comitato di Quartiere Settebagni.

“Grazie alla grande mobilitazione promossa dal Comitato di Quartiere che abbiamo supportato, Ama trasformerà la raccolta dei rifiuti a Settebagni. Quasi ovunque nel III Municipio, il porta a porta rappresenta un incubo per migliaia di cittadini che rimangono prigionieri dei rifiuti in casa per settimane” - il commento dell’Assessore ai Rifiuti del Roma Montesacro, Pieroni, candidato anche alle primarie di centrosinistra per fare il presidente. “La giunta Raggi ha fallito sui rifiuti. Roberto Gualtieri Sindaco dovrà far funzionare Ama, ripulire la città. Gli chiederemo di rivedere insieme ai cittadini il sistema di raccolta in tutto il municipio per renderlo più efficiente e accettabile”.