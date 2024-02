Dai parchi del Valli a quelli di Settebagni, arrivano oltre 200 nuovi alberi

Montesacro punta sul verde. Dopo le nuove essenze arboree piantumate lungo le arterie principali di alcuni quartieri, come i platani, i ligustri e le arance amare che stanno attecchendo da Sacco Pastore al quartiere Valli, anche nei parchi arrivano gli alberi. Saranno oltre 200 gli esemplari che andranno a migliorare il patrimonio verde del territorio.

Nei parchi di Montesacro arrivano 200 alberi

L’intervento riguarderà il Parco di Val Padana, il Parco Amato, il Parco Ludovico Bragaglia, Parco Niccodemi, Parco dei Sassi, Parco Val Trompia, Parco di via Sapegno, Parco di via Zappi, Piazza Conca d’Oro, Parco dei Frutti e il Parco Villa di Faonte. Da Talenti a Vigne Nuove, passando per Settebagni e Casale Nei. Tutti i quartieri saranno coinvolti.

La piantumazione è già iniziata. “Annunciamo con grande soddisfazione un nuovo intervento da parte dell’Amministrazione municipale a favore della sostenibilità ambientale e della qualità della vita delle persone che risiedono nel nostro territorio o lo attraversano” hanno scritto in una nota i consiglieri Simona Sortino (Partito Democratico), Martina Testa (Roma Futura), Maria Tarallo (Lista Civica Gualtieri), Simone Filomena (Sinistra Civica Ecologista), capigruppo di maggioranza del III Municipio.

"Così miglioriamo qualità dell'aria"

Un’azione dunque integrata con le ripiantumazioni del Dipartimento Ambiente di Roma Capitale che continuerà nelle prossime settimane. L’obiettivo è quello del miglioramento della qualità dell’aria e la promozione della biodiversità, garantendo anche una maggiore vivibilità delle aree verdi e degli spazi pubblici, a fronte pure del continuo aumento delle temperature dovuto alla crisi climatica in corso.

"Così garantiamo parchi più verdi e viali più freschi contrastando l’aumento delle temperature, creando un ambiente più sano e piacevole per le persone. Il Municipio - hanno scritto in una nota il presidente Paolo Marchionne e l'assessore alle POlitiche Ambientali, Matteo Zocchi - coglie l’occasione per ringraziare i partner locali, le associazioni ambientaliste e i volontari e le volontarie per il loro sostegno e la loro collaborazione nell’implementazione del progetto di piantumazione sull'intero territorio". “Un altro tassello - aggiunge la maggioranza - del lavoro che l’amministrazione sta mettendo in campo per valorizzare il verde pubblico come bene comune e tutelare la salute delle cittadine e dei cittadini di tutte le età”.