A Montesacro la spesa sospesa fa il bis: altri 1400 pacchi alimentari per le famiglie più fragili

Un modo per far sì che la solidarietà e il senso di comunità prendano il sopravvento ai tempi del Coronavirus, quando la pandemia ancora morde e fa sentire i suoi effetti sull’economia. Anche e soprattutto quella delle famiglie. Per questo il Municipio III, dopo la prima iniziativa nel pieno della crisi sanitaria e del lockdown, ha riproposto la Spesa Sospesa.

La Spesa Sospesa nel Municipio III

“Grazie anche al supporto di tante persone, negli scorsi mesi siamo riusciti ad aiutare circa 1400 famiglie in difficoltà. Un meraviglioso risultato che ci ha fatto capire, una volta di più, quanto sia importante fare rete e mettere a sistema l’impegno e la volontà di tutti: istituzioni, associazioni, imprese, privati cittadini. Ora però, i numeri delle persone in difficoltà nel nostro municipio stanno ricominociando a crescere e ci impongono di rinnovare questo impegno” - ha scritto il minisindaco del Roma Montesacro, Giovanni Caudo. Piazza Sempione ha destinato 50.000 euro di economie di bilancio all’acquisto di ulteriori 1400 pacchi alimentari in favore dei nuclei familiari più fragili segnalati dai servizi sociali.

Pacchi alimentari per le famiglie fragili

Tramite il sito istituzionale del Municipio III le famiglie potranno aderire compilando il "modulo consumatore spesa sospesa". Anche gli esercenti commerciali potranno chiedere di aderire all'iniziativa compilando il corrispettivo modulo. Riparte infatti anche la Spesa Sospesa nei punti vendita del territorio che hanno aderito all’appello e nei quali sarà possibile donare generi alimentari di prima necessità e per la cura della persona.