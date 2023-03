A Montesacro è impossibile fare la carta d'identità (anche negli open day)

Nessun appuntamento disponibile, in Municipio III fare o rinnovare la carta di identità è impossibile. Se in tutta la città, a meno di improvvise disdette altrui, i primi appuntamenti disponibili sono solo a settembre, a Montesacro gli uffici anagrafici non accettano proprio prenotazioni.

A Montesacro è impossibile fare la carta d'identità

“La sede non offre al momento disponibilità per prenotare un appuntamento”. E’ questo il messaggio che gli utenti del Terzo leggono dopo aver cercato tra gli sportelli del territorio un posto per ottenere la carta di identità.

“E' da metà gennaio che cerco di prenotare un appuntamento per poter fare la carta di identità a mio figlio, minore di 7 anni, ma sull'agenda prenotazioni CIE le sedi del municipio risultano sempre chiuse” - racconta a RomaToday Valeria, una giovane mamma. “Ho anche tentato più volte durante gli open day ma non ci sono mai riuscita. Nella speranza di trovare un posto in occasione dell’ultimo open day (25 marzo ndr.) sono stata collegata al sito dalle 8.40 di mattina fino a pomeriggio inoltrato ma la sede di via Fracchia non è stata mai aperta. Il lucchetto è rimasto sempre chiuso”. E’ così da mesi e, secondo quanto apprende RomaToday, resterà senza alcuna possibilità di prenotazioni sino a fine giugno. “Ho provato a prenotare come la volta scorsa e quella precedente e quella precedente ancora e quella precedente a quella precedente ma niente, è da prima del covid che provo ma non riesco a prendere appuntamento per fare la carta d’identità a mio figlio” - rincara la dose Roberto che proverà, probabilmente senza successo, a presentarsi in ufficio senza appuntamento.

A Roma appuntamenti per carte di identità solo a settembre

Eppure gli open day restano forse l'unica speranza per i romani. Non solo per chi vive a Montesacro. Nel momento in cui scriviamo infatti il primo appuntamento disponibile a Roma per fare la carta di identità è il 14 settembre in IV municipio, poi il 19 dello stesso mese in XIII e sempre in IV. Nella dinamicità dell'agenda se ne era liberato uno il 19 aprile alle Torri. Per gli altri se ne riparla a ottobre inoltrato (in XII) e addirittura novembre (XIV). In piena estate - 26 luglio e 4 agosto - ci sarebbe eventualmente posto nei comuni vicini: a Lariano e Olevano Romano.

“A Roma quello delle carte di identità è un servizio improponibile. E pensare che i municipi dovrebbero essere enti di prossimità, quelli più vicini ai cittadini” - si sfogano alcuni residenti. “E’ una vergogna. Davanti a situazioni come queste, senza alcuna possibilità di prendere appuntamento in tempi ragionevoli e con gli open day che diventano un’odissea, possiamo solo provare un senso di impotenza a cui si aggiunge anche l’idea di essere presi in giro, per non dire frodati, dal proprio comune”.