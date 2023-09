I volontari di Scientology puliscono il piazzale della stazione metro

Ancora un intervento di decoro ad opera dei volontari di Scientology di Roma che sabato si sono ritrovati alla fermata della metro Battistini per raccogliere i rifiuti e pulire il piazzale che ogni giorno è attraversato da centinaia di persone che usufruiscono della linea A.

I volontari di Scientology puliscono la stazione metro

I “ministri” volontari dalla maglietta gialla, già intervenuti in quell’area, questa volta hanno ripulito la piazzetta adiacente all’ingresso della metropolitana e anche una canalina di scolo per l’acqua piovana che era completamente ostruita dai rifiuti. Raccolte lattine, cartacce e moltissima plastica per un totale di 12 sacchi di immondizia e 223 bottiglie di vetro.

“Moltissimi passanti hanno ringraziato per il lavoro svolto dai volontari per ridare decoro alla città capitale. Questo ci fa capire che – spiega Mario Caradonna, responsabile dei Ministri Volontari, programma lanciato più di trent’anni fa dal fondatore di Scientology L. Ron Hubbard - i nostri interventi non sono vani, anzi, creano un impatto sulle nostre comunità e il degrado si riduce”.