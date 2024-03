Destra e sinistra si alleano: no alla villa dell'ambasciatore iracheno a Roma nord

I 1.200 mq di villa, nuova residenza dell'ambasciatore iracheno a Roma, non piacciono a tutti. Non all'opposizione di centrodestra in Campidoglio, ma neanche alla maggioranza di centrosinistra in XV municipio. Il 13 marzo la commissione urbanistica locale, presieduta dal dem Alessio Leppe, ha espresso parere negativo. Un parere non vincolante, anche perché in commissione comunale l'atto è passato, ma che assume valore visto che il 28 marzo, in aula Giulio Cesare, la delibera è stata rimandata al 4 aprile e si preannunciano schermaglie tra le fila degli alleati del Pd.

La super villa dell'ambasciatore iracheno

Ne avevamo dato notizia l'8 marzo, In via della Camilluccia 355, zona di residenze e ville di lusso, condomini con portieri, aree verdi, alle pendici di Monte Mario, lo Stato della Repubblica d'Iraq ha chiesto di poter demolire e ricostruire quella che negli anni '30 fu la residenza di Claretta Petacci, amante storica di Benito Mussolini, morta con lui per mano dei partigiani e impiccata a piazzale Loreto a Milano. Un intervento edilizio impattante, per il quale si prevede un sostanziale aumento di cubature di oltre 700 mq rispetto alla volumetria originaria. A spostarci la residenza sarebbe l'ambasciatore iracheno, Saywan Sabir Mustafa Barzani.

Destra e sinistra contro il progetto di edificazione

Il progetto, però, spaventa i consiglieri municipali. A partire dal presidente della commissione urbanistica Alessio Leppe: "Il principio del nostro parere non si basa su fatti politici ma urbanistici - spiega - perché se passa un intervento così imponente, in deroga a ogni strumento urbanistico, si fa passare un messaggio sbagliato al territorio. Inoltre ci sono ricadute economiche molto basse a livello di oneri e una parte di questi (i contributi straordinari dovuti all'aumento di cubatura, ndr) neanche li vedremo subito perché vige una convenzione internazionale che esenta gli Stati esteri dal versarli". D'accordo il consigliere di FdI Giuseppe Calendino: "Ci sono leggi da rispettare - sottolinea - non si può permettere un aumento tale di cubatura. Avessero chiesto di intervenire per costruire un locale assolutamente indispensabile, ma qui parliamo di una villa imponente in una zona di pregio. E come specchietto per le allodole usano la volontà di riproporre le caratteristiche della villa Petacci".

"Stiamo facendo un regalo e devastiamo la zona"

Per Claudio Marinali, altro dem e segretario del partito di zona, in tutto ciò l'edificazione sarebbe anche un regalo: "Gli oneri sarebbero 119mila euro - ricorda in commissione - ovvero frutto del calcolo di 3.433 euro al metro quadro. Siamo alla Camilluccia, questi prezzi per una villa non esistono, è molto generoso. La cubatura triplica, la paghi poco, massacri la zona e fai un cubone che è tutt'altra cosa rispetto alla villa originaria. Ad un qualsiasi altro imprenditore privato lo avremmo permesso?".

Lo scontro in Campidoglio

Come detto, la delibera è anche nel calendario dei lavori dell'aula capitolina. Lo era da giovedì 28 marzo, la discussione è saltata - come tutte le altre all'ordine del giorno - per dissapori interni alla maggioranza di centrosinistra. In particolare, Sinistra Civica Ecologista ed Europa Verde potrebbero creare problemi al Pd rispetto a questo specifico intervento. Soprattutto se su altri fronti ben più impattanti (come l'ampliamento della Cittadella giudiziaria a via Teulada e la tutela del pratone di Torre Spaccata) il Campidoglio non si mostrerà maggiormente aperto al dialogo e ad accogliere le istanze ambientaliste degli alleati.