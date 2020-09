Via Battistini, ad una settimana dallo sprofondamento riapre la strada

E’ stata riaperta al transito via Mattia Battistini, la grande arteria tra Boccea e Pineta Sacchetti sulla quale giovedì scorso, in seguito al violento temporale che si è abbattuto su Roma, si era verificato il cedimento della rete fognaria e dell’asfalto.

Via Battistini sprofondata dopo il temporale

Transenne tra via Ennio Bonifazi e via Cardinale Massimi, traffico deviato e viabilità in tilt intorno al capolinea nord occidentale della linea metro A. Così per quasi una settimana: via Mattia Battistini è stara riaperta ieri sera, martedì 29 settembre.

“La strada è stata riaperta al transito” - l’annuncio dell’assessora alle Infrastrutture di Roma Capitale, Linda Meleo. “I tecnici di Acea Ato2, sotto la supervisione del Dipartimento Lavori, hanno completato le operazioni sulla rete idraulica ed è stato riqualificato completamente tutto il manto stradale, operazione non semplice a causa della pioggia” Nei prossimi giorni sarà apposta la nuova segnaletica orizzontale su questo tratto di strada, ma intanto la carreggiata è nuovamente percorribile. “Ringrazio Acea Ato2 e il Dipartimento Lavori Pubblici per la tempestività nelle operazioni e per aver limitato al minimo i disagi per i cittadini”.