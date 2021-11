Una panchina rossa al Santa Maria della Pietà: è stata dipinta dalle persone disabili del centro diurno

'Una panchina per la vita': è questo il titolo dell'iniziativa che si è svolta nel pomeriggio di ieri, 25 novembre, al parco del Santa Maria della Pietà per celebrare la Giornata internazionale contro la violenza sulle donne.

25 novembre: panchina rossa al Santa Maria della Pietà

Il Municipio Roma XIV Monte Mario e la Asl Roma 1 hanno posato nella piazza principale del complesso una panchina rossa sulla quale è stata apposta la targa con il numero contro lo stalking e la violenza 1522 e del Centro Antiviolenza "Teresa Buonocore", 331 2647130, dipinta dagli utenti del centro diurno 'La Mongolfiera'.

Alla cerimonia erano presenti la direttrice del Distretto 14, Silvia Bracci, il presidente del Municipio XIV, Marco Della Porta, l'assessore alle Pari Opportunità del Municipio XIV, Olimpia Troili, l'assessore alle Politiche Sociali, Simone Conte, i rappresentanti delle associazioni che operano di concerto con le istituzioni da anni, tra cui "Arriva Robin Hood".

La panchina rossa dipinta dalle persone disabili de La Mongolfiera

"Questa comunità si sta attrezzando per far sì che il cambiamento culturale possa avvenire. Non partiamo da zero, stiamo lavorando già da tempo e stiamo mettendo le basi per lavorare sempre meglio. È operativo un tavolo integrato Scuola-Asl-Municipio con cui lavoriamo su tanti progetti in questa direzione insieme alle associazioni di volontariato. Questa panchina, dipinta dalle persone con disabilità del Centro diurno 'La Mongolfiera', è un piccolo segno dell'integrazione che promuoviamo" - ha commentato Bracci.

La panchina rossa per dire stop violenza sulle donne

"Ci ritroviamo simbolicamente in una giornata importante, quella contro la violenza sulle donne, che tocca un tema che va affrontato non solo oggi ma 365 giorni l'anno, soprattutto dal punto di vista culturale. Io non vedo l'ora che il 25 novembre - ha aggiunto Della Porta - diventi un momento di festa e anche un gesto simbolico, come questo, può aiutarci a riflettere e a combattere questa battaglia culturale. Riscopriamoci per quello che siamo: una comunità".