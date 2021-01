Via Trionfale diventa “strada nuova”: al via il rifacimento, ma per la ciclabile non c'è spazio

Lavori di manutenzione straordinaria su via Trionfale. “Si tratta di un intervento di manutenzione complessiva di marciapiedi e manto stradale nel tratto compreso tra Ipogeo degli Ottavi e via Barellai, all’altezza dell’ospedale San Filippo Neri, per un totale di 2,9 chilometri di strada che saranno totalmente riqualificati”, ha fatto sapere il presidente della commissione Lavori Pubblici, Alessandro Volpi.

Lavori su via Trionfale

Dopo aver individuato i tratti maggiormente ammalorati, facendo anche delle prove sulla tenuta generale, l’intervento prevede la fresatura fino ad una profondità di 20 centimetri e la ricostruzione, ove necessario, dell'intero pacchetto stradale. Anche i marciapiedi, “molto spesso stretti e in pessime condizioni, se non del tutto assenti”, saranno completamente rifatti con pure l’abbattimento delle barriere architettoniche.

Trionfale, lavori sulle caditoie

I lavori toccheranno anche le caditoie. “Dopo il potenziamento del sistema di raccolta delle acque meteoriche, grazie alle nuove caditoie realizzate nell'ultimo anno, tutte le caditoie presenti lungo questo tratto di Trionfale verranno pulite e dove serve disostruite. Inoltre alla fine dei lavori verrà realizzato il rialzamento dei chiusini da carreggiata previa rimozione e rimessa a giusta quota di chiusini, griglie e pozzetti di caditoie stradali”. Previsto poi il taglio delle erbacce infestanti nelle aree a verde sull’intero tratto stradale e la potatura di 20 alberature ad alto fusto.

“Per garantire una maggiore sicurezza agli automobilisti verrà realizzata una fascinata alla base della scarpata nel tratto compreso tra via Baretti e via Pier Paolo Pasolini per una lunghezza di circa 360 metri” - ha specificato Volpi. I lavori inizieranno dal lato di Ipogeo degli Ottavi da via Casal Sansoni proseguendo verso Ottavia. Verranno rifatti prima i marciapiedi e poi si passerà al rifacimento del manto stradale.

Per la ciclabile "non c'è spazio"

Nulla da fare per la creazione di un percorso ciclabile continuo con quello in via di realizzazione tra San Filippo Neri e Santa Maria della Pietà. “Questo non per motivi economici ma poiché - ha spiegato il consigliere grillino del XIV - le dimensioni assai ristrette di molti punti della Trionfale non rendono possibile la creazione materiale di un percorso unitario”. Per il prolungamento della ciclabiole verso Ottavia il Roma Monte Mario sta vagliando un’idea alternativa.

Lavori su via Trionfale: 2 milioni di euro per la "strada nuova"

“Questo è un lavoro che come Municipio abbiamo fortemente voluto e richiesto a Roma Capitale. Il Campidoglio, recependo le richieste del nostro territorio, ha stanziato 2 milioni di euro per questi lavori che sicuramente garantiranno la risoluzione di molte problematiche che da decenni affliggono questo tratto di strada importantissimo per il collegamento nord-sud del nostro quadrante. Anche Via Trionfale rientrerà all'interno delle strade nuove di questa amministrazione”.