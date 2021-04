Trionfale strada nuova e sicura: arrivano semaforo pedonale e marciapiedi verso la stazione

Manutenzione straordinaria per via Trionfale, arteria principale del quadrante ovest di Roma. Via buche e avvallamenti, nuovo manto stradale. “Una strada che necessitava di una bella manutenzione e sulla quale abbiamo voluto fare anche un investimento per migliorare la sicurezza dei pedoni ed eliminare barriere architettoniche realizzando nuovi tratti di marciapiedi dove non esistevano” - ha scritto l’assessora alle Infrastrutture di Roma Capitale, Linda Meleo.

Via Trionfale strada nuova e sicura

Percorsi dedicati ai pedoni nel tratto tra via del Casale Sansoni e via Ipogeo degli Ottavi, utili per quanti si recano alla stazione ferroviaria o usufruiscono delle linee del trasporto pubblico che transitano li. “Sono circa 700 metri di nuovi spazi pedonali a disposizione di tutti, che includono anche fermate bus ora in sicurezza”. Su via Trionfale realizzato anche un nuovo semaforo pedonale, in prossimità dell’attraversamento spostato all’altezza di via del Casale Sansoni.

Semaforo pedonale, marciapiedi e fermate bus in sicurezza

“Il cantiere prevede, poi, l’installazione di una speciale rete di protezione a ridosso della sede stradale nel tratto sul perimetro della Riserva Naturale dell’Insugherata. Previsto, anche, il posizionamento di una fascinata in legno per prevenire eventuali cadute di materiale ai lati dei marciapiedi. Anche questo - ha sottolineato Meleo - un intervento completo, che non guarda al solo manto stradale”.

Trionfale, Raggi: “Dopo decenni progetto per sicurezza”

Plaude alla manutenzione straordinaria di via Trionfale anche la sindaca di Roma, Virginia Raggi. Il quartiere in cui vive, Ottavia, è proprio a due passi. “Per tornare a casa ogni giorno percorro via Trionfale. Da molto tempo questa strada necessitava di una riqualificazione completa. Non semplici rattoppi di buche sull’asfalto, ma un progetto pensato soprattutto per la sicurezza dei residenti di questo quartiere. E dopo decenni di attesa questo progetto, coordinato dal Dipartimento Lavori Pubblici, sta diventando finalmente realtà. I cittadini già percorrono in sicurezza centinaia di metri sui nuovi marciapiedi per arrivare alla stazione ferroviaria di Ipogeo degli Ottavi. Ho parlato con alcuni di loro, sono entusiasti per il lavoro fatto. È un intervento simile a quello che stiamo portando avanti in via Cassia, non molto lontano da questo cantiere, che tutto il quadrante aspettava”.