Strade chiuse per ghiaccio e alberi pericolanti: “Comune immobile, Roma nord ostaggio del traffico”

Via Trionfale chiusa nel tratto tra viale dei Cavalieri di Vittorio Veneto e via Raffaele Rossetti per accertamenti tecnici sulle alberature; via Edmondo De Amicis, per tutti il K2 di Roma, interdetta al transito causa lavori tra via della Camilluccia e piazzale dello Stadio Olimpico e ancora la Panoramica (via Falcone e Borsellino) chiusa in fascia notturna a causa di possibili tratti ghiacciati nel tratto compreso tra via Trionfale e Piazzale Clodio in entrambe le direzioni.

Ghiaccio e alberi pericolanti, Trionfale e Panoramica chiuse

Balduina e Monte Mario restano senza le sue principali direttrici verso Prati, Clodio, Farnesina e Ponte Milvio. “Gravi le ripercussioni sul traffico veicolare dell'intero quadrante nord della città” - denunciano da Fratelli d’Italia Federico Guidi ed Elisabetta Vinci.



“Che aspetta il Comune di Roma ad intervenire? Se è un problema di ghiaccio sulla Panoramica e sul K2, si intervenga con il sale, se ci sono rami pericolanti sua Triofnale si mettano, finalmente, in sicurezza le alberature. Quello che è Inaccettabile - tuonano i rappresentanti di FdI - è che da oltre 10 giorni le strade vengano chiuse ad intervalli regolari per l'incapacità di intervenire dell'amministrazione pentastellata. A farne le spese i cittadini di Roma Nord anche oggi rimasti imbottigliati”.

Cittadini pronti a sostituirsi al Comune con sale e motoseghe

Per tanti un’odissea nel traffico, tanto che qualcuno è pronto a sostituirsi al Comune per spargere sale e tagliare i rami pericolanti. “Chiediamo alla Raggi di muoversi o di autorizzarci ad intervenire con queste elementari e non proprio complicatissime misure . Purtroppo con i 5stelle alla guida di Roma anche le misure più semplici sembrano complicatissime”.